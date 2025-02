Waterstof wordt alsmaar belangrijker voor BMW

Jawohl, Wasserstoff is die Zukunft, ja!

Ergens in de komende tien maanden had het zover moeten zijn: een productie-BMW op waterstof. Durfallen die interesse hebben in een BMW iX5 Hydrogen moeten echter nog even wachten. De verkoopstart van de productiewaterstofauto is uitgesteld naar 2028.

Wanneer straks de iX5 Hydrogen ten tonele verschijnt, moet ie 401 pk aan vermogen hebben. De waterstoftank zou na 504 kilometer leeg moeten zijn en hem weer vullen duurt 3 á vier minuten. Het model is geen vervanger van de elektrische hoge 5, maar een aanvulling op het gamma. Daar moet je dus nog drie jaar op wachten. Het uitstelgedrag wil niet zeggen dat BMW waterstof de komende tijd op een wat lager pitje zet. Sterker nog, het tegenovergestelde is waar.

Meer waterstofprojecten van BMW

Het Beierse merk is namelijk druk bezig met waterstof side hustles. Om te beginnen werkt BMW in de fabriek in Leipzig al jaren met H2. Sinds 2013 staat er een eigen waterstoftankstation. Inmiddels rijden er meer dan 200 waterstoftrucks op het bedrijventerrein rond. Het aantal tankstations is uitgebreid naar vijf waarvan de nieuwste zelfs automatisch kan tanken.

Daarnaast werkt de spuiterij in het bedrijfspand met spuitpistolen die op gas en waterstof werken. BMW werkt eraan om van het gas af te raken en volledig over te stappen op H2. Dat lukt al best aardig. Voor het spuiten van het contrasterende dak van de nieuwe Mini Countryman zijn alleen waterstofspuitpistolen gebruikt.

Het grote nieuwe waterstofproject van BMW

Maar het grootste waterstofklusje van de autofabrikant zit hem in twee gedeelde projecten. De eerste opdracht heet H2 Haul. Dit is een Europese samenwerking van BMW, Iveco, DHL en TEAL Mobility. Samen testen ze waterstof elektrische vrachtwagens uit.

De bedrijven staken geld bijeen om 16 duurzame trucks te produceren. Twee daarvan mag BMW nu gaan gebruiken om spullen te verplaatsen tussen Leipzig, Landsberg en Nuremberg. Om ervoor te zorgen dat de vrachtwagens niet stil komen staan, komen er twee nieuwe waterstoftankstations in Leipzig en Hormersdorf.

Elektrisch vs verbrandingsmotor

Ook waterstoftrucks met verbrandingsmotoren krijgen een kans. Hiervoor zit BMW in de werkgroep genaamd HyCET samen met Volvo, Deutz, KEYOU en TotalEnergies. Ook van dit type vrachtwagen heeft BMW twee stuks om op dezelfde route mee te experimenteren.

Het doel is natuurlijk om erachter te komen of deze bedrijven zich beter kunnen richten op waterstoftrucks op elektriciteit of met een plofmotor. Op voorhand weten we dat beide zo hun voor- en nadelen hebben. Zo verbruikt van een verbrandingsmotor meer waterstof, maar is ie ook goedkoper om te produceren omdat de motor veel lijkt op bestaande dieselmotoren.

Zo zie je dat er in de transportwereld ook een strijd gaande is tussen verbrandingsmotoren en elektromotoren.