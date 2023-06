Laadpalen in Nederland: hoe staat het ermee?

Hoe is het eigenlijk gesteld met de laadpalen in Nederland?

De elektrische auto is inmiddels lekker ingeburgerd voor mensen die een nieuwe auto mogen uitzoeken. In veel gevallen probeert de werkgever al een beetje te sturen in de richting van EV, want je wil als bedrijf toch wel een beetje sociaal voor de dag komen.

Voor ons automobilisten is het vooral belangrijk om te weten of je met een elektrische auto hetzelfde kan doen als met een normale auto. Het aantal laadpunten is dus van groot belang. Dus hoeveel laadpalen zijn er eigenlijk in ons landje?

Nationale Agenda Laadinfrastructuur

Nou, we hebben het antwoord voor je, want er zijn meer dan 500.000 laadpunten in Nederland. Dat meldt nu.nl. Dit zijn alle laadpunten bij elkaar, dus alle openbare laadplaatsen alsmede de semipublieke laadpalen als de palen bij de mensen thuis.

De cijfers zijn afkomstig van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur, de NAL. Deze organisatie heeft maar een doel in het leven: tellen hoeveel laadpalen er zijn. De teller staat dus nu boven het half miljoen, 520.000 om precies te zijn.

Schatting laadpalen in Nederland

Opmerkelijk is dat deze organisatie weliswaar laadpalen telt, maar het grootste gedeelte is gewoon een schatting. Het schijnt namelijk lastig te zijn om thuislaadplekken te tellen. e schatting is dat er op dit moment 385.000 laadplaatsen zijn bij mensen thuis.

Volgens Volkshuis Vesting Nederland raadplegen, zien we dat er op dit moment 8.046.000 woningen zijn in Nederland. Dat komt neer op 1 laadpal per 21 huizen. Dat lijkt relatief veel, zeker in steden met dichte bevolking.

Is het allemaal hosanna? Nou, nee, niet helemaal. Op zich gaat het best goed qua opschalen van het aantal palen, maar er zijn zorgen over de elektriciteitsvoorziening.

Meer lezen? Dit zijn elektrische Opels door de jaren heen!