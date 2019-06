Nederland zeer succesvol export VS

Met dank aan onze Oosterburen, zoveel is duidelijk.

Nederland scoort zeer goed als het gaat om export naar de Verenigde Staten van auto’s en auto-onderdelen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het welbekende instituut heeft onderzoek gedaan naar internationale waardeketens op basis van OESO-cijfers uit 2015 en kon concluderen dat Nederland zeer succesvol is.

Deze OESO-cijfers uit 2015 zijn de meest recente die beschikbaar zijn. Dus nog voor de Brexit en de aanstelling van Donald Trump als president. De auto-export naar de Verenigde Staten leverde voor Nederland zo’n half miljard euro op. De EU (Europese Unie) exporteerde voor 208 miljard euro aan auto’s (en onderdelen) naar landen buiten de EU. De belangrijkste bestemming buiten de EU is Amerika, met 61,7 miljard euro. Het mag geen verrassing zijn dat de Duitse auto-industrie het de grootste exporteur is. Maar liefst 59% van de auto’s (en onderdelen) uit de EU naar de VS kwam uit Duitsland.

Het Verenigd Koninkrijk scoort een tweede plaats met 10,4 %. Italiƫ staat met 8,9 % op de derde plaats. De autosector is zeer belangrijk voor de Duitse industrie (en economie). Het CBS spreekt terecht van de ruggengraat van de Duitse industrie. Zo genereerde de Duitse auto-industrie 19,6 % van de totale toegevoegde waarde in de industrie in Duitsland. Maar liefst 4,6 % van het Bruto Binnenlands Product van Duitsland is toe te schrijven aan de auto-industrie.

Ook Nederland profiteert ervan. Zoals gezegd schiepen de Nederlandse bedrijven meer dan een half miljard aan toegevoegde waarde aan de export naar de Verenigde Staten. Daarvan komt 43,9 procent voort uit de Duitse auto-industrie. De complete EU verdiende in 2015 45,8 miljard euro aan export van auto’s en onderdelen naar de Verenigde Staten. Meer dan de helft is afkomstig uit Duitsland.