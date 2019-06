Dit is de SEAT Mii met een stekker

Natuurlijk kon SEAT niet achterblijven op de rest.

Het begon jaren geleden met de Volkswagen e-Up. Vorige maand zagen we de Skoda CITIGOe iV en nu is het SEAT die zijn elektrische stadsgebakje presenteert. Ze noemen het de Mii electric en het is de eerste elektrische auto van het merk die op de markt verschijnt. De El-Born to be Alive is immers nog een concept.

De elektrische Mii levert 83 pk en 210 Nm koppel uit een elektromotor. De hatchback heeft een 36,8 kWh lithium-ion accupakket en doet 0-50 km/u (jawel) in slechts 3,9 seconden! Lekker trappen is er niet bij met deze Mii. De topsnelheid bedraagt 130 km/u. Met normaal rijgedrag moet een actieradius van 260 kilometer (WLTP) volgens Seat mogelijk zijn.

Hang de Mii electric aan een 7,2 kW lader en het duurt ongeveer 4 uur om het accupakket tot 80 procent te laden. Met een 40 kW gelijkstroomlaadpunt is slechts één uur laden voldoende om datzelfde resultaat te behalen. Daarnaast is het tevens mogelijk de elektrische Mii aan te sluiten op een 230 V-aansluiting

Aan het uiterlijk is bijna niet te zien dat je met een elektrische auto hebt te maken. Die fancy 16-inch lichtmetalen velgen op de foto’s zijn overigens een optie, dat u het weet. SEAT verwacht de Mii electric begin 2020 in de showroom te hebben staan. Prijzen zijn op dit moment nog niet bekend.