Donald Trump wil Mercedes compleet de grond in boren

Kaputt!

Snoeiharde opschudding in Duitsland: Wirtschafts Woche bericht dat Donald Trump Mercedes dood wil maken. The Donald zou dit sentiment gedeeld hebben met Emmanuel Macron tijdens diens bezoek aan de POTUS vorige maand. Nu weten we dus waarom de twee het zo goed met elkaar konden vinden…

In principe is het feit dat Trump de import van Duitse auto’s aan banden wil leggen niks nieuws onder de zon. Maar de strongman zou nu een uitspraak hebben gedaan waardoor hij wederom de aandacht van de Duitse goegemeente te pakken heeft. De president wil zijn maatregelen namelijk net zo lang doordrijven totdat er geen enkele Mercedes meer over Fifth Avenue in New York rolt. Behalve een enkele SLR wellicht…

Ondanks dat de Duitse fabrikanten in het verleden al stoïcijns reageerden op de dreigementen/proefballonetjes van Trump, liggen een paar mensen in Duitsland duidelijk wakker van het doemscenario. Volgens de European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) exporteerde ‘de EU’ vorig jaar voor 37 miljard Euro aan auto’s naar de Verenigde Staten. Andersom kwam er slechts 6,2 miljard aan auto’s terug over de plas. Volgens Wirtschafts Woche zou geen enkel land zo hard getroffen worden als Duitsland als Donald een invoertarief van 25 procent instelt op auto’s. Het zou het Bundes Bruto Binnenlands product doen dalen met 0,16 procent.

De grote Duitse fabrikanten hebben nog niet gereageerd op de berichtgeving. 20 januari 2021 komt immers ook steeds dichterbij…