Huh, Toyota verbetert hun eigen dieselmotor?

Het is mens eigen: we zijn principieel zolang het ons uitkomt.

Dat Toyota de naam heeft betrouwbare auto’s te bouwen, is bekend. Dat de Land Cruiser en de Hilux op een nog hoger niveau staan eveneens. Met dank aan Jeremy Clarkson van het voorheen zo leuke televisieprogramma Top Gear heeft de Hilux de naam niet kapot te kunnen gaan. Clarkson kocht een oude Hilux en probeerde ‘m toen te slopen, wat niet lukte. Het ding bleef maar starten en lopen. Dat een soortgelijke Mitsubishi L200 of Isuzu Faster het eventueel ook zou kunnen overleven doet er even niet toe.

De auto in Top Gear was een zogenaamd Hilux ‘N50’ uit 1988, de vierde generatie. Inmiddels zitten we al op de achtste generatie van de Hilux, de zogenaamde ‘N120’. Deze is aangepast om te voldoen aan alle milieu-eisen. Toyota mag de dieselmotor weliswaar helemaal niets vinden, in de Hilux hebben ze toch echt een 2.4 D4-D liggen die ze hebben aangepast om te voldoen aan de WLTP én de Euro 6.2 uitstoot-eisen.

Jazeker, Toyota maakt dus nog gewoon dieselmotoren. De 2GD-FTV beschikt over commonrail inspuiting, een intercooler en variabele turbogeometrie. Het maximum vermogen is 150 pk. Het maximum koppel wordt niet vermeld. Voorheen was dat 343 Nm voor de versie met handgeschakelde zesbak en 400 Nm voor de automaat. Mede dankzij die motor heeft de Hilux een laadvermogen van 1.100 kg en een geremd trekgewicht tot 3.350 kg.

Verder is de Hilux completer geworden dan voorheen. Zo is Adaptive Cruise Control nu standaard. Je kan de Hilux krijgen als ‘Single Cab’, Xtra Cabine en Dubbele Cabine. Dat zijn allemaal grijs kenteken uitvoeringen. Prijzen beginnen bij 19.195 euro (excl. BPM en excl. BTW) voor de Single Cab in ‘Comfort’-uitvoering met 2WD. Een Hilux op geel kenteken is volgens Toyota veel goedkoper dan voorheen, vanwege de lagere CO2-uitstoot. Hoeveel goedkoper is echter nog niet bekend.