Nederlander dreigt zijn Lamborghini Centenario in de fik te steken

De enige Lamborghini Centenario van Nederland is in handen van iemand die niet blij is met een curator.

Dat is het nadeel van een zeer exclusieve auto rijden. Als er maar eentje van in het land rondrijdt, weet iedereen over wie het gaat. In dit geval de enige Lamborghini Centenario van Nederland. En dan dreigt de eigenaar nog deze in de fik te steken ook. Het moet niet gekker worden.

Een daadwerkelijk fikkende Centenario is viral materiaal, maar of het echt tot dat moment gaat komen? Het heeft allemaal te maken met de Oisterwijkse ondernemer Gerard Zondervan en de beef die hij heeft met de curator in zijn lopende zaak.

Zijn 2,2 miljoen euro kostende hypercar staat onder druk van een faillissementscurator. De kwestie draait niet om de auto zelf, maar om de financiële sores van Maverick Valves. Dit is een bedrijf van Zondervan dat afsluiters produceerde voor de olie- en gasindustrie. Het bedrijf ging vorig jaar failliet en volgens de rechtbank is de ondernemer samen met zijn vrouw hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden.

Het is mogelijk dat de schuldeisers 11 miljoen euro willen zien. Om ervoor te zorgen dat (een deel) van dat geld in handen komt van de schuldeisers heeft een curator beslag gelegd op een Ferrari, drie woningen en die zeldzame Lamborghini Centenario

De curator wil de Centenario verkopen, met toestemming van de rechtbank. Want, zo is zijn motivatie, auto’s hebben wielen en willen nog wel eens spoorloos verdwijnen na beslaglegging. Een woning is wat moeilijker te verplaatsen.

Curator versus ondernemer

Voor Zondervan is dat onacceptabel. De curator suggereerde de Centenario en Ferrari ergens in bewaring te stallen, maar dat voorstel schoot bij de ondernemer volledig in het verkeerde keelgat. Zijn reactie in de rechtszaal was duidelijk. De ondernemer steekt zijn Lamborghini Centenario nog liever in de fik dan dat een curator de auto verkoopt.

Het is niet puur een zakelijke kwestie. Volgens Zondervan heeft de curator een persoonlijke vete tegen hem, al ontkent de curator dat zelf. Volgens de advocaat van Zondervan is er helemaal geen reden tot haast. Er ligt immers al beslag op drie huizen.

Bovendien zou het echtpaar zelf ook een flinke vordering hebben openstaan bij het failliete bedrijf, waardoor ze volgens hun advocaat net zo goed belanghebbende zijn als de andere schuldeisers. De Belastingdienst wil zo’n zes miljoen zien, maar daar zou mogelijk een regeling mee te treffen zijn.

Het laatste woord aan de rechter

Over twee weken hakt de rechtbank in Breda de knoop door: mag de curator de auto’s verkopen, of mag Zondervan zijn exclusieve speeltje houden? De enige Lamborghini Centenario van Nederland is opeens het symbool geworden van een juridische en emotionele strijd.

Van Centenario naar geenCentemakken. Over een paar weken snap je waarom er opeens een Centenario op Marktplaats staat, of niet. (via AD)

Fotocredit: hulaucarphotography via Autoblog Spots