Nederlander bestelt een Ford GT met een Nederlands tintje

Er zijn wel meer Nederlanders die een Ford kopen, maar dit is niet zomaar een Ford.

De ‘nieuwe’ Ford GT is alweer zes jaar in ons midden, maar er rollen nog steeds verse exemplaren van de band. Binnenkort gaat het doek echter vallen voor de halo car van Ford. In december wordt er een punt gezet achter de productie. Klanten die nog een exemplaar willen bestellen moeten dus snel zijn.

Er is in ieder geval nog één Nederlandse klant die een exemplaar heeft kunnen bemachtigen, want Ford-dealer Zeeuw & Zeeuw meldt trots dat ze een nieuwe Ford GT hebben afgeleverd.

Dit is al de zesde nieuwe Ford GT die in ons land is afgeleverd. Er staan er overigens maar twee op kenteken momenteel, dus een aantal zijn er geëxporteerd of überhaupt niet op kenteken gezet. Van de eerste Ford GT in Nederland (van Jeroen van den Berg) weten we in ieder geval dat die al lang de grens over gegaan is.

Het nieuwste exemplaar is niet zomaar een Ford GT, maar een Ford GT Carbon Series. Dit is de ‘lichtgewicht’ versie. Die heeft carbon velgen, een polycarbonaat motorkap en titanium uitlaat en wielbouten. In het interieur zijn de bekerhouders en het opbergvakje aan de bestuurderskant achterwege gelaten.

Wat leveren al deze gewichtsbesparende maatregelen op? Nou, dat zullen we vertellen: de Ford GT weegt 18 hele kilo’s minder. Dat ga je waarschijnlijk niet merken. Je moet het vooral doen vanwege het idee dat je Ford GT specialer is dan een normale Ford GT. Of omdat je van carbon houdt. Dat is ook gewoon een geldige reden.

Enfin, er is er nu dus eentje in Nederland. Ford verklapt dat de koper een “Zuid-Hollandse ondernemer met een race-verleden” is. Hij is ook een vaderlandslievend man, want hij heeft de auto uit laten voeren met oranje accenten. Die zien we niet alleen aan de buitenkant terug, maar ook in het interieur.

Bij de RDW kunnen we geen recent geregistreerde grijze Ford GT vinden, dus de auto staat nog niet op kenteken. Maar daar komt misschien nog verandering in. Dan weten we ook wat het prijskaartje is. Ter indicatie: de twee die nu op kenteken staan kosten respectievelijk €785.604 en €856.164. Dat zijn alleen geen Carbon Series, dus dit zou zomaar eens de duurste Ford van Nederland kunnen zijn.