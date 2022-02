Er staat een gloednieuwe Ford GT op Nederlands kenteken!

Jawel, Nederland is een Ford GT rijker! Op 10 februari nam de eigenaar deze kersverse supercar in ontvangst bij Ford Store Utrecht. Wij hebben de foto’s!

Yellow and black

De eigenaar wordt liever niet bij naam genoemd, dus dat respecteren we. Maar gelukkig mag de ‘yellow and black’-kleurige Ford GT wel aan de buitenwereld getoond worden. Kijk, daar worden we natuurlijk heel erg vrolijk van. Passie moet je delen. Uniek is dat deze Ford GT daadwerkelijk op Nederlandse platen staat. Wat dat betreft past de kleurstelling van deze GT dus perfect bij de kleuren van de Nederlandse kentekenplaat.

Prijzige Ford GT

Op basis van het kenteken leert de RWD ons dat deze Ford GT een catalogusprijs heeft van 856.164 euro, waarvan 73.214 euro BPM. Mark Rutte mag deze koper dus gerust een bloemetje sturen voor de gulle overheidsdonatie.

Geregistreerd

De datum eerste afgifte kenteken in Nederland vond al plaats op 14 december 2021, alleen werd deze magistrale supercar officieel pas op 12 januari 2022 geregistreerd in Nederland. De aflevering vond op 10 februari plaats. De auto werd in stijl opgehaald, want bij de aflevering was ook een oudere Ford GT aanwezig.

Echte liefhebber

De eigenaar is een echte liefhebber, dat moge duidelijk zijn. Maar kennelijk voldoet de koper ook aan de andere strenge eisen die Ford aan GT-kopers stelt. Sterker nog: Ford moest je de auto gunnen. De fabrikant had een hele vragenlijst opgesteld voor kopers. Er werd zelfs gevraagd naar de waarde van je autocollectie en of je al een andere GT of GT40 in bezit had. Als je de juiste antwoorden gaf, dan bestond de kans dat Ford Amerika goedkeuring gaf dat jij een GT mocht kopen. De koper in kwestie heeft de screening van Ford glansrijk doorstaan, anders had deze gele GT nooit in de showroom gestaan.

Koolstofvezel

De 1.598 kilogram (gewicht rijklaar) zware Ford GT – die voornamelijk is opgebouwd uit lichtgewicht koolstofvezel – beschikt over een 3,5-liter V6 EcoBoost krachtbron. Volgens de RDW is deze krachtbron goed voor een vermogen van 463 kW, omgerekend 630 pk. Opvallend, want Ford heeft altijd een vermogen gecommuniceerd van dik 669 pk en 750 Nm. De prestaties zijn natuurlijk indrukwekkend: de topsnelheid bedraagt 348 km/u en de 0-100-tijd komt uit op slechts drie klokslagen.

Gelimiteerde oplage

In totaal produceert Ford 1.350 exemplaren van de GT, waarvan 350 stuks in het laatste productiejaar. Uiteraard zijn alle auto’s al verkocht. Deze kanariegele GT met kenteken N-318-SF krijgt een warm nest in Nederland waar hij hoogstwaarschijnlijk compleet wordt vertroeteld. Maar dat auto op kenteken staat, kan niets anders betekenen dan dat we deze GT daadwerkelijk op straat kunnen gaan zien. Spotters, opgelet dus! Gelukkig valt de GT in deze toffe kleurstelling extra op.