Hoe Tesla Sentry Mode helpt tuig op te pakken

Al die techniek heeft zo zijn voordelen.

Begin dit jaar kwam Tesla met een slimme update voor de Model 3, genaamd Sentry Mode. De nieuwe functie is inmiddels enkele maanden in gebruik en nu al plukken klanten de vruchten van het systeem. Sterker: ook de autoriteiten hebben baat bij Sentry Mode.

Met name in de Verenigde Staten, waar volgens statistieken iedere 40 seconden een auto-inbraak of -diefstal plaatsvindt, komt Sentry Mode goed van pas. Het anti-diefstalsysteem heeft in de afgelopen maanden allerlei incidenten vastgelegd op camera en er zijn zelfs al een aantal mensen opgepakt dankzij de beelden.

Deze week, bijvoorbeeld, was het raak in de Bay Area van San Fransisco. Aldaar wist de politie een crimineel in de kraag te vatten, nadat deze begin april had geprobeerd in te breken in een Tesla Model 3, zo schrijft NBC. De eigenaar van het voertuig had Sentry Mode ingeschakeld en kon zo de camerabeelden van het voorval downloaden en opsturen naar de lokale politie. Zij wisten de man vervolgens te identificeren als Derrick Conerly, een veroordeeld verkrachter met een GPS-enkelband. De politie wist hem aan de hand van de beelden op te speuren en daarna te arresteren.

Hoewel Tesla’s Sentry Mode niet per se diefstallen zal voorkomen, zal het zeker helpen in dergelijke gevallen. Het werkt in feite vrij simpel: wie de functie inschakelt en uit de auto stapt, zal zich geen zorgen hoeven maken over zijn of haar Tesla. De auto gaat dan namelijk in ‘standby’, een stand waar de camera’s en sensoren de omgeving in de gaten houden. Detecteert de Tesla een minimale bedreiging – zeg, iemand raakt de auto aan – dan schakelt hij over naar ‘alert’ en beginnen de camera’s te rollen. Wordt de dreiging veel groter, dan schiet hij over naar ‘alarm’ en maakt de Tesla met luid geluid duidelijk dat er iets niet in de haak is. In het laatste geval zullen de camera’s 10 minuten voor het incident beginnen, om te garanderen dat de dader ook daadwerkelijk in beeld wordt gebracht.

Op deze manier kunnen eigenaren die een dergelijke ervaring hebben meegemaakt, vrij eenvoudig met bewijsmateriaal op de proppen komen, zodat een eventueel proces sneller afgehandeld kan worden. In de laatste maanden heeft het voor allerlei interessante berichten gezorgd. Met name de inbrekers en chronische autobekrassers worden de dupe van het nieuwe systeem, dat is maar goed ook.