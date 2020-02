Deze nog te falen supercar komt uit Canada

Zijn we nu niet te negatief? Of gewoon realistisch?

Natuurlijk is het iets om jaloers op te zijn: het starten van je eigen supercarmerk. Met enorm veel passie, geld, kennis en kunde ga je aan de slag. Je bedenkt een concept, werkt dat uit en gaat het ook daadwerkelijk verkopen. Dat blijkt veelal nog wel iets lastiger dan gedacht. In veel gevallen eindigt zo’n project dan ook in tranen.

Felino

Nu klinkt dat heel erg negatief. Maar je zou in deze kunnen zeggen dat een optimist een slecht geïnformeerde realist is. In elk geval zijn de plannen altijd veelbelovend en zijn de verhalen over hoe het afloopt nooit saai (of verrassend). Ditmaal gaat het om de Canadese fabrikant Felino. Felino is het geesteskind van Antoine Bessette, een 37-jarige coureur uit, jawel, Canada. Zijn hoogtepunt is een derde plaats in het Noord-Amerikaanse Formule Renault kampioenschap in 2004. Zijn laatste wapenfeit? Racen in de Nissan Micra cup.

CB7R

Een tijdje geleden werd de Felino CB7 onthuld, vandaag is de CB7R aan de beurt. Mocht je denken dat die nog ruiger is, dan zit je er naast. De ‘R’ staat niet voor ‘Race’, maar voor ‘Road’. De CB7 is nu eindelijk dan straatlegaal. Volgens Felino moet de auto gaan concurreren met andere dure sportwagens en mikken ze op de geoefende aspirant-coureur. Het is te cynisch om te zeggen: “Daar hebben andere supercarbouwers nog nooit aan gedacht!”

Dikke achtcilinders

Qua aandrijflijnen wordt er met geen woord gerept over de afkomst van de motoren, maar die zijn minder exotisch dan dat de auto doet vermoeden. Het begint met een 6.2 liter grote V8 met 525 pk en 659 Nm. Een stapje hoger staat een 7.0 V8 met 700 pk en 786 Nm. Beide motoren zijn atmosferisch en hoogstwaarschijnlijk gewoon van General Motors. Qua performance zit het wel snor, met de zevenliter kun je in 2,9 seconden naar de 100 km/u sprinten.

Koolstofvezel

Om de boel weer op tijd te doen stoppen, heeft de Felino CB7R 390 mm grote schijven voor en zes zuigers. Aan de achterkant zijn de schijven alsnog 378 mm groot. Ondanks dat de CB7R vrij massief oogt, is het gewicht vrij laag: 1.135 kg. Dus ongeveer net zoveel als een DS 3 Crossoback. Felino weet dat gewicht laag te houden dankzij veel gebruik van koolstofvezel.

Nog sneller

Wie de auto daadwerkelijk ontworpen heeft is niet duidelijk, maar het is wel zeker dat de ontwerper Los Santos woonachtig is. Over smaak valt niet te twisten, maar het is zeker apart en uniek. Overigens staat er nog een snellere en ruigere CB7+ op de planning. Volgens Felino wordt die auto in zeer beperkte aantallen gebouwd. Waarschijnlijk krijgt Felino daar gelijk in, maar niet omdat het zijn eigen keuze was.

