Nederlander tovert roestige 911 SC om tot fabrieksnieuwe Porsche

Wat een werk en wat een eindresultaat!

Dagelijks krijgen we tal van tips binnen via [email protected]. Daar zijn we jullie erg dankbaar voor. Het zijn er inmiddels zoveel dat we ze niet allemaal kunnen behandelen. Maar voor dit mailtje maken we graag een uitzondering.

Liefhebber Rutger, die eerder sleutelde aan een 996 Carrera Clubsport en een Cayman S liet transformeren naar Dakar-spec, heeft weer een nieuwe parel voortgebracht. Wederom is het een Porsche, al is het er deze keer eentje met wat meer ervaring: een Porsche 911 G-model SC uit 1978.

Begin van de restauratie

Twee jaar geleden kocht de Porsche-tovenaar de projectauto. Hij omschrijft de 911 bij de aankoop als ”een roestige toverbal”. Daarvoor is de Porsche een paar keer overgespoten en zit ‘ie bij de aankoop in een zwarte lak. Genoeg werk aan de winkel dus.

Na twee jaar bloed, zweet en tranen verkeert het G-model in waanzinnige staat. Laten we bij het technische deel beginnen. De van nature 180 pk sterke 3,0-liter boxermotor is helemaal uit elkaar gehaald en opnieuw opgebouwd met nieuwe onderdelen.

De liefhebber gebruikt nieuwe zuigers, cilinders, kleppen, klepveren, kettingen, lagers en PMO-carburateurs. BAS Autoservice mag de zescilinder afstellen en laat het vermogen uitkomen op 249 pk en het koppel op 323 Nm. En dat op een gewicht van 1.080 kilo. Natuurlijk wordt de versnellingsbak gereviseerd zodat ‘ie de nieuwe power aan kan.

Even lekker interieur

De verfijningen gaan in de cabine verder. Het idee was om het interieur grotendeels standaard te houden. Inderdaad, het origineel had ook al Recaro-sportstoelen. Het leer in de Porsche is behandeld om naar nieuwstaat te brengen. Helemaal standaard is het interieur echter niet. De asbak is verwijderd, de raambediening is manueel en zaken als een open-shifter, rolbeugel en een Momo-stuurtje.

Om de G-model helemaal naar eigen smaak te maken, is de 911 Super Carrera in Rutgers favoriete kleur gespoten. Staat hem behoorlijk goed, als je het mij vraagt. Het doel was om geen zoveelste backdate of Singer-kopie te maken, maar gewoon een dikke G-model 911 met een ouderwetse benzinemotor erin. Daar is helemaal voor geslaagd.

De Porsche-tovenaar bouwt de auto’s niet om een fortuin mee te verdienen. Deze 911 heeft hij voor zichzelf gerestaureerd om mee te roadtrippen. Toch wil hij best met jouw projectauto meekijken en zien of er een samenwerking uit kan komen.

Wat kost zo’n 911-restauratie?

De grote vraag: wat kost zoiets nou? Dat is lastig te zeggen volgens de ombouwer. Het hangt in de eerste plaats natuurlijk af hoeveel je zelf kunt doen, maar ook hoe gek je het wilt maken. ”Behalve honderden manuren lopen de kosten snel op naar 100k maar het dubbele uitgeven kan ook prima”, zegt Rutger tegen Autoblog.nl. Je hebt het vast wel gemerkt aan dit artikel, maar ik ben fan.

Foto’s Porsche 911 SC na restauratie: Niels Onderwater