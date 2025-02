Deze gave retro 992 komt uit onverwachte hoek

Deze fabrikant bouwt normaalgesproken oerlelijke auto’s, maar hun versie van de 911 ziet er gelikt uit.

De Porsche 911 is een thema waarop je tot in het oneindige kunt variëren. Porsche melkt de 911 al behoorlijk uit, maar dan zijn er ook nog allerlei andere partijen die met de 911 aan de haal gaan. Nu krijgen we weer een nieuwe creatie te zien. Geen restomod, maar een juist een nieuwe 911 die retro looks heeft gekregen.

Deze auto komt uit onverwachte hoek. Tenminste… als je het bericht van vorig jaar hebt gemist. Dit is een project van Rezvani, die we vooral kennen van lelijke terreinwagens. Vorig jaar kwamen de Amerikanen echter met een gelikte moderne interpretatie van de 935.

Die auto – genaamd de Rezvani Retro RR1 – had een Flatnose net als de 935 met Taycan-achtige koplampen. Rezvani is echter teruggegaan naar de tekentafel. Klanten gaven namelijk toch de voorkeur aan meer klassieke koplampen. Daarom presenteren ze nu een nieuw design, met rechtopstaande koplampen geïnspireerd op de oer-911. Daarmee krijgt de auto meer een retro look.

De Rezvani Retro RR1 is (nog steeds) gebaseerd op de 992. Je hebt de keuze uit twee smaakjes: de Retro RR1 600 en de Retro RR1 750. De eerste is gebaseerd op een 992 Carrera, maar dan wel getuned naar 600 pk. In dat geval kun je dus ook kiezen voor een handbak. De Retro RR1 750 is gebaseerd op de Turbo S, met 750 pk.

De Rezvani Retro RR1 is ‘gelimiteerd’ op 50 exemplaren, maar ze mogen waarschijnlijk blij zijn als ze er echt zoveel van weten te slijten. Aan de looks ligt het in ieder geval niet.