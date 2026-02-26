De eerste robotaxi’s op Europese grond komen van… eh… Volkswagen?

Volkswagen probeert Waymo en Tesla zonder bestuurder van de weg te drukken.

Wat Tesla niet lukt en Waymo maar amper werkbaar houdt, kan Volkswagen veel beter. Tenminste, dat denkt het Duitse concern vooral zelf, want het is van plan om de ‘Europese kampioen’ in zelfrijdende auto’s te worden. Als alles volgens plan verloopt kan je vanaf volgend jaar in meerdere Europese steden in een zelfrijdende ID. Buzz stappen.

Met die plannen is de automaker eerder dan Tesla, dat nu via Nederlandse omwegen in heel Europa toestemming probeert te krijgen voor Full Self-Driving. Dat is de eerste stap voor goedkeuring van de zelfrijdende en vooral zelf crashende taxi’s van het merk. Maar ook is het eerder dan Waymo, dat binnenkort de eerste zelfrijdende taxi’s in Londen op de weg wil krijgen.

Samenwerkingen op samenwerkingen

Overigens bokst Volkswagen dit niet helemaal zelf voor elkaar. De Duitsers hebben een samenwerking met het Israëlische MobilEye, die voor de technologie zorgt. VW levert eigenlijk alleen de auto, in dit geval een ID.Buzz. Het zou ook al met meerdere Europese steden in gesprek zijn voor de uitrol van de taxi’s en zelfs op meerdere locaties al aan het testen zijn met de zelfrijdende auto’s.

Om het allemaal nog wat complexer te maken, is Volkswagen helemaal niet van plan om zelf de autonome taxi’s uit te rollen, maar doet het dit via het speciaal hiervoor in het leven geroepen dochterbedrijf MOIA. Via deze partij wordt een andere constructie uitgerold waarbij partners de auto’s en technologie afnemen, inzetten en beheren. Daarvoor levert VW de nodige facilitaire ondersteuning zoals onderhoud en software om dat mogelijk te maken.

Grote concurrenten op een krimpende markt

De plannen van Volkswagen zijn op z’n minst opmerkelijk te noemen, omdat meerdere concurrenten, zoals BMW en Mercedes, juist de zelfrijdende keutel aan het intrekken zijn. Daarnaast zijn het aantal actieve aanbieders onlangs beperkt tot slechts twee: Tesla Robotaxi en Waymo. Cruise, van GM, trok zich al eerder helemaal terug uit de markt. Het zag het niet gebeuren dat de technologie ooit volwassen zou worden en kon daarom de hoge investeringen niet meer verantwoorden.

Maar juist daardoor ziet VW de kans schoon. Het begint dit jaar nog met een samenwerking met Uber in Los Angeles om daar alvast auto’s op de weg te krijgen. Vanaf volgend jaar moeten daar Europese steden bijkomen, maar dan zonder hulp van Uber. Uiteindelijk willen de Duitsers tegen 2033 maar liefst 100.000 autonome voertuigen rijdend hebben.

Unieke voorsprong en unieke zwakte

En daarbij heeft Volkswagen een unieke voorsprong die vaak over het hoofd gezien wordt: rijden in slecht weer. Omdat VW de auto’s in Europese gebieden test, komen deze veel vaker in aanraking met slecht weer in tegenstelling tot de Waymo’s van deze wereld die vooral in zonnige gebieden opereren en ontwikkeld zijn.

Tegelijk heeft VW ook een unieke zwakte, want het maakt gebruik van technologie van een toeleverancier. In dit geval MobilEye. Afhankelijk van de gemaakte afspraken, betekent dit dat de opgedane ervaring van de Israëliërs ook door concurrenten gekocht en ingezet kan worden.

Linksom of rechtsom, de autonoom rijdende taxi komt zo ook voor ons Nederlanders een stuk sneller dichterbij dan we hadden gedacht.