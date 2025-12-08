Deze hot hatch gaat een comeback maken, mét verbrandingsmotor

Een verdwenen hot hatch keert toch weer terug.

Veel fabrikanten willen de hot hatch nog in leven houden, maar dan wel elektrisch. Denk bijvoorbeeld aan de Abarth 500e, de Alpine A290 en de nieuwe Peugeot e-208 GTi. De hot hatch met verbrandingsmotor is echter met uitsterven bedreigd. Toch hebben we vandaag goed nieuws.

De Hyundai i30 N gaat naar verluidt namelijk een comeback maken. Deze auto moest in 2024 het veld ruimen, samen met de i20 N. Het N-label is nu alleen nog te vinden op de elektrische Ioniq 5 en Ioniq 6. Ergens wel begrijpelijk, want hot hatches met verbrandingsmotor worden gewoon te duur.

Het leek er niet op dat we ooit nog een N-model met verbrandingsmotor zouden zien, maar nu schijnt Hyundai tóch te werken aan een nieuwe i30 N. Er is nog geen nieuwe generatie i30 in beeld, dus we gaan ervan uit dat deze auto wederom gebaseerd wordt op de huidige i30.

Gaat Hyundai dan gewoon de i30 N weer in productie brengen zoals ‘ie was? Nou nee, het recept wordt waarschijnlijk wel aangepast. Het is de verwachting dat de i30 N een hybride wordt. Op die manier kan de auto nog een béétje betaalbaar blijven.

De vorige i30 N haalde 250 tot 280 pk uit de 2,0 liter viercilinder. De hybride i30 N krijgt wellicht een kleiner 1,5 liter blok, al zal de auto er qua vermogen vast niet op achteruit gaan. Maar goed, dat is allemaal nog speculatie.

De vorige i30 N was in eerste instantie gewoon leverbaar in Nederland – in tegenstelling tot de i20 N – maar werd in 2020 al geschrapt. Wie weet is de auto als hybride weer interessant voor de Nederlandse markt, al zal het alsnog geen koopje worden.