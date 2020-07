Nederlanders doen epische roadtrip door Dolomieten

Zoals het moet zijn. Een roadtrip door de Dolomieten met heerlijke bochten en fantastische auto’s.

Je kunt hier op Autoblog het hele jaar door lezen over auto’s, maar af en toe moet je ze ook ervaren toch? Met je (of een gehuurde) auto nieuwe omgevingen ontdekken is daar een perfecte aangelegenheid voor. TwinSpark Racing en Maarten Sellmeijer organiseerden een roadtrip naar de Dolomieten en dat deden ze in goed gezelschap.

Het deelnemersveld bestond uit een een Porsche 911 GT3 RS (991.1), 911 GT3 RS (991.2), 911 GT3 RS (997.2), een 911 Speedster (991.2), tweemaal 911 GT3 Touring (991) en een Ferrari 458. Van dit rijtje is de Italiaan wat dat betreft de vreemde eend in de bijt.

De zes auto’s werden per vrachtwagen vervoerd vanuit Nederland naar de Dolomieten. De deelnemers gingen per vliegtuig naar Italië en namen de auto’s op het vliegveld in ontvangst. Toen kon de rit pas echt beginnen.

In drie volle rijdagen werden diverse bergpassen gereden. Op dag één deed de groep de Tonalepas, Gaviapas en Stelviopas aan. Op dag twee stonden de Timmelsjoch, Jaufenpas en Penserjochpas op het programma. Mede vanwege de slechte weersvoorspellingen hadden de deelnemers alle rust en ruimte om de auto’s uit te laten. Uiteindelijk bleek het weer helemaal niet zo tegen te zitten.

Op de derde en laatste dag werden de Sellapas, Gardenapas, Valparolapas, Falzaregopas, Giaupas en Rollepas aangedaan. Toen zat de roadtrip door de Dolomieten erop. Vervolgens keerde de groep weer terug naar het vliegveld. De auto’s werden in de vrachtwagen geladen en de deelnemers vlogen terug naar Nederland.

Fotocredit: Dan Griffiths