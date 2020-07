Auto huren voor vakantie – dit moet je weten

Een tijdelijk vervoersmiddel voor de gehele vakantie, of misschien voor een moment. Check hier wat je moet weten als je een auto gaat huren voor de vakantie.

Tenzij je ieder jaar bepakt en bezakt met je eigen auto op vakantie gaat, bestaat de kans dat je ooit een auto gaat huren voor je vakantie. Voor een geslaagde vakantie is het altijd aan te raden een stukje huiswerk te doen. We geven je vast een voorzetje. Als het niet is voor deze zomervakantie met moeilijk vlieggedoe dan misschien voor de herfst- of kerstvakantie. Want ja dat vakantiegeld moet toch een keertje op.

Huur verstandig

Dat wil zeggen. Huur bij een bedrijf dat zijn zaakjes op orde heeft. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat je van tevoren al (een deel) moet betalen. We hebben het dan toch al gauw over enkele honderden euro’s. Op je plaats van bestemming zijn wellicht autoverhuurbedrijven die goedkoper zijn dan de grote bekende jongens. Voordat je van tevoren een online reservering doet is het zaak om het bedrijf te googelen. Zeker in landen met een vreemde taal wil je niet voor verrassingen komen te staan. Staar je hier niet blind op, want Hertz is bijvoorbeeld een grote jongen en heeft nu ook ‘problemen’. Voorzichtigheid is geboden.

Check ook de bijkomende voordelen van verschillende verhuurders. Het is leuk om een tientje te besparen. Maar het is nog leuker om niet met je hele gezin te hoeven wachten op je beurt bij de verhuurbalie. Datzelfde Hertz heeft namelijk de (gratis) Gold service waarbij je direct je sleutel op kan halen en kan doorlopen in bijvoorbeeld Faro. Toch wel lekker met 30 graden dat je een uur eerder in de zee ligt.

Lees de voorwaarden!

Het is heel aantrekkelijk om snel door te klikken met het online reserveren van een auto. Zeker als je op dezelfde avond ook al je eventuele vliegtickets of hotel al hebt geboekt. Pff, nog meer lezen. Vermoeiend! Ja, dat zeker. Maar wel essentieel. De voorwaarden van een huurauto zijn belangrijk om door te nemen.

Een voorbeeld. Als jij in de Verenigde Staten een auto huurt, betekent dit niet dat je zomaar elke staat mag bezoeken met je huurauto. Meestal zijn enkele omliggende staten meegenomen in de voorwaarden. Van Californië naar Nevada, Arizona of Utah rijden is vaak geen probleem. Overweeg je ook Texas, Oklahoma of Nebraska aan te doen, dan heb je kans dat het al wat lastiger wordt.

En dan zijn er nog de ‘simpelere’ voorwaarden die logisch klinken, maar je niet moet vergeten. Denk aan het inleveren van de auto met een volle tank, of het feit dat je er niet mee het circuit op mag. Omdat de Nürburgring een Duitse tolweg is kun je er technisch gezien met je gehuurde BMW 318i of een Mercedes C200 van een Sixt of een Avis over rijden. Maar ook in dit geval zijn voorwaarden van toepassing. Bij een incident is de auto hier niet verzekerd en kijk je zomaar tegen tienduizenden euro’s schade aan. Ga dus nooit met een willekeurige huurauto de ‘Ring op, maar huur een geprepareerde auto met goede voorwaarden bij één van de vele verhuurbedrijven in en rondom de Nordschleife.

Even een Tuna sandwich scoren met de Kia Forte huurauto in Los Angeles

Zet niet al je hoop op die ene geboekte auto

Als jij een huurauto boekt is de kans groot dat je niet het voertuig krijgt van het plaatje. De woorden ‘of vergelijkbaar’ geven aan dat je een auto in dezelfde klasse kunt krijgen. Qua luxe of bagageruimte kun je er soms nog wat op vooruit gaan ook, dus dat is mooi meegenomen. Wat de betreffende verhuurder verstaat onder vergelijkbaar kun je meestal vinden op de site. Binnen een bepaalde klasse staan meerdere modellen omschreven. Je krijgt één van die modellen.

Een praktijkvoorbeeld. In 2019 had ik een paar maanden voor mijn reis online een Mercedes C-klasse geboekt bij Sixt in Miami. Bij aankomst kreeg ik geen C-klasse, maar een Cadillac XT5 met een 3.6-liter V6. Een aangename verrassing. Mocht je nu totaal niet gecharmeerd zijn van het aangeboden alternatief, dan kun je het gesprek aangaan met de verhuurder. Vaak is er keuze uit meerdere auto’s.

Dan hebben we het nog niet over onze hoofdredacteur die na het horrorverhaal van een Tilburgse schouwburgdirecteur van een aantal jaar geleden (vast in het zand in de woestijn zonder vierwielaandrijving), gewoon een fullsize SUV boekte. Om afgescheept te worden met een tweewielaangedreven Chevrolet Traverse bij de balie. Gelukkig viel er die week even geen sneeuw op de doorsteek van Yosemite naar Mammoth Lakes..

Bedenk goed wat je mee gaat nemen

Een rondreis door het westen van Amerika met een Ford Mustang Cabrio en 5 koffers meenemen? Je lacht er misschien om, maar er zijn echt mensen die bepakt en bezakt aankomen bij een verhuurbedrijf. Vervolgens komen ze tot de ontdekking dat het toch niet gaat passen. Doe van tevoren research naar welke mogelijke huurauto’s je gaat krijgen. Zorg altijd dat je wat ruimte overhebt. Niets is vervelender als aankomen bij het verhuurbedrijf en erachter komen dat niet al je bagage past in de auto.

Loop een rondje om de auto met een medewerker van het verhuurbedrijf

Onaangename verrassingen kunnen je vakantie verpesten. Jezelf indekken met de huurauto is daarom verstandig. Voordat je vertrekt met de huurauto is het belangrijk om het voertuig te controleren op preventieve schade. Een medewerker loopt van tevoren een rondje om de auto en schrijft op of er al schade is of niet. Doe dit echter in overleg met hem. En mocht je iets zien wat hij (m/v) niet ziet, laat het dan noteren. Het laatste wat je wilt is bij terugkomst een discussie krijgen over schade waar jij niet verantwoordelijk voor bent.

In de rij staan tot je aan de beurt bent – Sixt Autoverhuur, Miami Airport

Breng de auto ruim op tijd terug

Deze tip is van toepassing als je de auto na het huren terugbrengt in of rondom een vliegveld als de vakantie bijna is afgelopen. Niet elk autoverhuurbedrijf ligt pal naast het vliegveld. In sommige gevallen brengt het verhuurbedrijf je met een busje terug naar het vliegveld. Ook kan het soms even duren voordat je aan de beurt bent. Je bent niet de enige die een auto komt terugbrengen. Vanuit de huurauto roepen “I have to catch my flight!” heeft echt geen nut. Sluit je vakantie zo relaxed af als je eraan begonnen bent en neem de tijd voor het terugbrengen van het voertuig.