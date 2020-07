Nieuwe volgauto voor vliegveld van Bologna

Het vliegveld van Bologna heeft een nieuwe volgauto. Tja, dat kan natuurlijk maar één merk zijn.

Lamborghini natuurlijk. De Italiaanse autofabrikant levert al jaren volgauto’s aan Bologna Marconi Airport. Het vliegveld ligt om de hoek bij Sant’Agata Bolognese, het thuis van Lamborghini.

Tot voor kort maakte het vliegveld van Bologna gebruik van een Lamborghini Huracán 580-2. De minst krachtige en achterwiel aangedreven Huracán. Na een jaar krijgt het personeel van het vliegveld een nieuwe supercar om mee te rijden. Het is wederom een Huracán geworden, maar dan wel de nieuwste. In dit geval de Huracán EVO.

De Lamborghini is sinds 25 juni in gebruik genomen op de luchthaven. De Huracán EVO zal als volgauto dienen op het vliegveld van Bologna. Dat betekent dat de Lambo vliegtuigen helpt met bijvoorbeeld het taxiën. Eigenlijk neemt de Huracán alle grondtaken voor zijn rekening zodra een vliegtuig is geland op de luchthaven.

De livery van de auto is ontworpen door Lamborghini Centro Stile. Dit is het designcentrum van de Italiaanse autofabrikant. Op de auto prijkt de Italiaanse vlag met de tekst “Welcome to Bologna, Welcome to Italy”. Bologna is een relatief klein vliegveld. En dat betekent dat je voor de meeste vluchten naar Italië bent aangewezen op de grote luchthavens van steden als Milaan of Rome. En daar gebruiken ze -helaas- niet deze Lamborghini’s als volgauto’s.