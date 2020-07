Koper legt miljoenen neer voor Shelby Mustang

Het zijn niet alleen Europese exoten die veel geld kunnen opleveren. Kijk maar naar deze Shelby Mustang.

Het mogen dan crisistijden zijn. Ook veilinghuizen moeten hun brood verdienen. Bovendien gaat de handel in bijzonder autospul ook gewoon door. Afgelopen week vond de Mecum Gallery Exposition Sale plaats in Indianapolis. Het weekend had als hoogtepunt een bijzondere veiling van een Shelby GT350R Mustang uit 1965.

Nu zijn dit soort Shelby’s in een uitmuntende staat altijd wel een lekkere som geld waard, maar dit is wel een heel bijzonder exemplaar. Deze specifieke musclecar was de allereerste Shelby Mustang die erin slaagde om een race te winnen. Coureurs als Ken Miles, Bob Bondurant, Chuck Cantwell, Peter Brock en Jerry Titus hebben races gereden met deze auto.

De auto was een prototype en werd voor van alles en nog wat gebruikt. Naast racen gebruikte Shelby de Mustang als mule om technieken te testen. Nieuwe ontwerpen, ideeën en componenten werden ontwikkeld aan de hand van proeven met de Shelby. Later werd de Mustang als demonstratie auto gebruikt om aan klanten te laten zien waar het voertuig allemaal toe in staat is.

Kortom, een auto met een zeer rijke geschiedenis. Het was dan ook een hoogtepunt van de veiling in Indianapolis. De Shelby Mustang werd geveild voor maar liefst 3,85 miljoen dollar.