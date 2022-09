Zo verliep de eerste vrije training op Monza

Met wie moet Max Verstappen straks de strijd aangaan op Monza? Met Ferrari of toch met Mercedes?

Als er teveel tijd zit tussen Formule 1-races kan het zijn dat je er een beetje ‘uit’ bent, maar daar hebben we nu gelukkig geen last van. Het is tijd voor deel 3 van de Triple Header. De GP van Nederland is nog maar 5 dagen geleden, maar nu komen de auto’s alweer in actie op Monza, tijdens de eerste vrije training.

Voorafgaand aan de training is er een minuut stilte ter nagedachtenis aan wijlen koningin Elizabeth. In een sport waarin de Britten bovengemiddeld goed vertegenwoordigd zijn is dit toch wel een dingetje. Als de GP van Engeland dit weekend op de kalender stond had de hele race misschien wel op losse schroeven gestaan.

Enfin, het is nu tijd voor de eerste vrije training op Monza. En wie is de eerste die naar buiten komt? Niemand minder dan Nyck de Vries. Hij rijdt deze vrije training in de Aston Martin van Vettel. Daarmee is onze landgenoot de enige coureur die dit seizoen in drie verschillende F1-auto’s heeft gereden. Hij deed namelijk eerder al een vrije training voor Williams én voor Mercedes.

De vrije training begint met problemen voor Pierre Gasly, die zich gisteren ziek had gemeld. Vandaag lijkt hij geen gezondheidsproblemen meer te hebben, maar zijn auto wel. Gasly gaat namelijk rechtdoor bij de bocht, terwijl er een rookpluimpje uit zijn auto komt. Hij moet daarom de pits op zoeken.

Gasly komt even later weer de baan op en het issue lijkt gefixt. Intussen staat Max Verstappen bovenaan het scoreboard, met een tijd van 1.22,853, die hij noteerde met de harde band.

Halverwege de sessie komen er meer zachte banden in beeld. Ook Leclerc gaat voor een snelle ronde op de soft en zet daarmee de snelste tijd neer. Verstappen wil ook een poging wagen op de zachte band, maar wordt daarbij in de weg gezeten door Norris. “Ongeloofelijk”, is de reactie van Max over de boordradio.

De vraag is ook hoe goed Mercedes is dit weekend, nadat ze verrassend snel waren op Zandvoort. Vooralsnog lijken ze er aardig bij te zitten, want zowel Russell als Hamilton noteren een betere tijd dan Verstappen. We moeten er wel bij zeggen dat Max geen vrij spel heeft gekregen om een echt snelle ronde eruit te gooien. In de laatste minuten doet hij nog een rondje, maar daar gaat hij er ook niet vol voor.

Het is dus nog even afwachten hoe de verhoudingen precies zijn. Sowieso gaat de boel nog opgeschud worden door gridstraffen. Max Verstappen krijgt vijf plaatsen gridstraf en Lewis Hamilton tien. Ook Perez en Sainz zijn de klos. De kans is vrij groot dat Leclerc dus op pole start zondag. Dat zullen de tifosi leuk vinden.

Top 10 eerste vrije training Monza

Na afloop van de eerste vrije training op Monza ziet de top 10 er als volgt uit: