Dit zijn 5 BMW-vernieuwingen voor het najaar

De Duitse autofabrikant gaat de herfst in met een aantal upgrades voor zijn modellen.

Het is dit jaar druk, heel druk met alles wat Duits is. Audi, BMW en Mercedes brengen aan de lopende band nieuwe modellen op de markt. Dat zal dit najaar niet stoppen en dan zijn er ook nog updates voor bestaande of reeds geïntroduceerde modellen. BMW heeft de upgrades voor het najaar van 2019 bekendgemaakt. Je leest ze hieronder.

1. Mild hybrid voor de BMW 5 Serie

BMW introduceert mild hybride techniek op de 5 Serie. De 520d en 520d xDrive Touring zullen voorzien worden van een 48v starter. Het systeem helpt het brandstofverbruik te verminderen. Met deze techniek is de diesel tot 0,3 l/100 km zuiniger. Ook nieuw voor de 5 Serie is dat de M550d xDrive Sedan en M550d xDrive Touring dit najaar uitgerust kunnen worden met de optionele laserlampen, bekend van onder meer de 8 Serie en X7.

2. Trekhaak voor plug-in hybride BMW’s

De 330e Sedan, de 530e Sedan en de 530e xDrive Sedan krijgen een trekhaak als optie dit najaar. De hybride modellen mogen maximaal 750 kilogram gaan trekken. De trekhaak is elektronisch en is niet zichtbaar wanneer deze niet nodig is.

3. M Performance voor de M135i xDrive

De nieuwe BMW 1 Serie in M35i xDrive-trim komt dit najaar in aanmerking voor M Performance goodies. Met de introductie van de nieuwe M135i xDrive lieten de Duitsers al zien wat er zoal mogelijk is. Denk aan carbon spiegelkappen of een nieuw uitlaatsysteem.

4. Carbon dak voor de 8 Serie Gran Coupé

Voor een zwaarlijvige auto als de 8GC zal het weinig uitmaken, maar voor wie het wil is het straks mogelijk. BMW brengt een nieuwe optie naar de 8 Serie Gran Coupé, het zal mogelijk zijn de auto met een carbon dak te krijgen. Het is een Individual-optie en enkel voor de M850i xDrive Gran Coupé.

5. Individualisering voor de X-modellen

De BMW X5, X6 en X7 krijgen nieuwe opties. Het gaat hier om voorstoelen met memory, massage en ventilatiefunctie, 22-inch Individual velgen, nieuwe Individual kleuren, een Individual Merino lederen interieur, een Individual alcantara dakhemel en interieurstrips in Piano Finish Black.