De nieuwe BMW 7 Serie van alle kanten

Presenteer het ding already.

Verdorie BMW, trek het doek van die facelift 7 Serie. De Duitse autofabrikant heeft een onthulling voor medio volgende week op de planning staan, maar de laatste dagen heeft het internet al lang en breed kennis kunnen maken met de opgefriste 7.

Vers vanuit de wandelgangen zijn deze configuratorshots die de 7 Serie van alle kanten laten zien. Daarnaast zien we de BMW met en zonder M-pakket in de kleur Alpine White. Het gaat hier om de M760Li en de 750Li. Check ook die gerse trekhaak. Zoals verwacht hebben de zij- en achterkant geen hele spannende wijzigingen ondergaan. Het is met name de voorkant die een nieuw gezicht heeft gekregen. Daar heeft de reagurende Autoblog-lezer inmiddels het één en ander over gezegd.

Mocht je achter de facelift 7 Serie rijden en geen idee hebben of dit nu wel of niet de nieuwe variant is, kijk dan even naar de achterlichten. Geheel in de trend van tegenwoordig, krijgt de 7 doorlopende units met een dunne lichtbundel. Het enige wat nu nog mist is het interieur (verwacht á la 8 Serie) en technische informatie. We wachten af wat BMW daarover te zeggen heeft.