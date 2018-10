Deze Veyron kost 26.000 euro, onder één voorwaarde

Een vrij aanwezige voorwaarde, maar het kan.

Het is al weer dertien jaar geleden dat Bugatti ons de Veyron bracht. Onder leiding van VAG moest de auto het absolute uiterste zijn van alles. Duizend pk, zestien cilinders, vier turbo’s, 0 naar 100 km/u in 2,5 seconden en een prijskaartje van ruim een miljoen euro. Ook passeerde de auto de grens die dertien jaar later nog steeds merkwaardig is: de Veyron kon 407 km/u. Terwijl concurrenten John Hennessey en Christian Von Koenigsegg in een schuur (in Texas of Zweden) one-trick-pony ruimteschepen maken, blijft Bugatti vasthouden aan hun ideale combinatie tussen extreme prestaties en luxe karakter. De opvolger van de Veyron, de Chiron, is daarom met 1.500 pk nog steeds heftig, maar minder schokkend.

In de tijd van de Veyron zijn er een hoop speciale edities geweest. Heel veel one-offs voor mensen die zo nodig meer wilden betalen voor een écht unieke Veyron, maar ook een paar edities van Bugatti zelf. De Grand Sport, met een targadak. De Super Sport, om het door SSC (nog een nostalgie-artikel) verbroken snelheidsrecord terug te winnen: ditmaal levert de W16 1.200 pk en kon de auto 434 km/u. Daarna kwam een combi tussen die twee: de Grand Sport Vitesse WRC, een open versie van de Super Sport.

Vervolgens pakte de bekende tuner die laatste auto en maakte er een typisch Mansory-esque pakketje voor. Mocht je verdwaald zijn in de Veyron-catalogus: dat betekent een duur pakketje op een dure versie van een dure versie van een dure auto. Hoe duur? Zo duur.



Image-credit: Veyron Mansory Vivere, gespot door @mats_bulters

Maar goed, we hadden het over 26.000 euro en dat is spotgoedkoop. Hoe kan dat? Die prijs wordt genoemd door een autobedrijf in Las Vegas. Royalty Exotic Cars voegt aan hun vrij waardevolle arsenaal de eerdergenoemde Mansory Vivere Bugatti Veyron toe. Dat hadden we al op film, maar nu is het tijd om de auto zelf aan de tand te voelen.

Dan komen we op de voorwaarde om voor deze stuntprijs de Veyron mee te krijgen: je moet hem na 24 uur weer inleveren. Jup, het is een huurbak. Een extreem dure huurbak, maar voor een auto van twee-en-een-half-miljoen was het ook niet te verwachten dat een honderdste van de aanschafprijs realistisch is. 30.000 dollar kost het om de Viveyron een etmaal mee te krijgen. Om dat even in context te zetten, rekenden we de prijs om naar euro’s. Dan blijft er 26.000 euro over: genoeg om een Kia Ceed van te kopen, inclusief een paar opties. Je levert dan wel een beetje van de motorkracht en carbon exterieuronderdelen in, maar je krijgt er wel een lekker zuinige 1.0 T-GDi motor voor terug. Met wel 119 pk!

De keuze is dus simpel: 24 uur raggen in één van de meest dure en opzienbarende auto’s ter wereld, of zo lang als je wilt een C-Segment hatchback voor je deur hebben staan. Goed, alsnog een vreemd vergelijk, maar het zet de belachelijk hoge huurprijs van een Veyron in een redelijk verband. REC is niet de eerste die een Veyron verhuurt, maar hun etmaalprijs van 30.000 dollar (net geen 26.000 euro) is vele malen hoger. Om het aantrekkelijk te maken is de prijs echter wat lager als je nu je slag slaat: 20.000 dollar. Dat is evenveel als acht uurtjes huren, dus voor die 10.000 dollar kun je mooi vliegtickets naar Sin City kopen.

UPDATE: bijna tegelijk met dit artikel kregen we een mail van Autoblog-lezer Enzo. Zijn buurman heeft een geldprijs gewonnen en gaat ermee naar Vegas. Hij is van plan om daar een Veyron te huren, maar we weten niet zeker of dat deze is. Toch wel een bucketlist-item voor vele petrolheads, dus suggesties voor wat je moet doen als je een paar dagen een Veyron huurt zijn van harte welkom in de reacties. En als iemand weet hoe de Launch Control werkt in een Veyron, dan horen Enzo en zijn buurman graag van je!