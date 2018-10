Nederlanders tanken niet bij dure snelwegpomp

Liever de afslag nemen en verderop een goedkope onbemande pomp pakken.

De Nederlandse automobilist laat steeds vaker de bemande pompen langs de snelweg links liggen. Dit heeft te maken met de gigantische prijsverschillen in vergelijking met een onbemande pomp van enkele kilometers verderop. Het verschil loopt op tot 20 cent per liter, soms zelfs meer. Op een tankinhoud van 50 liter scheelt het al gauw een tientje. De keuze is dan snel gemaakt.

Het aantal bemande tankstations neemt sowieso flink af, zo blijkt uit cijfers van BOVAG vandaag. Vorig jaar waren de onbemande tankstations voor het eerst in de meerderheid. Dat was vroeger wel anders. In 2003 waren er slechts 575 onbemande tankstations. Het was veel gebruikelijker om bij een bemand tankstation te taken. Als kind kreeg je zelfs nog een snoepie van een pompmedewerker als het meezat. Die tijden liggen achter ons. Inmiddels is het aantal onbemande pompen gegroeid naar 2.098.

De snelwegpompen moeten het vooral hebben van de leaserijders met een tankpas die geen zak geven om de brandstofprijs, maar ook dat is aan het veranderen. Werkgevers vragen medewerkers om niet langer bij een dure snelwegpomp, maar om bij een goedkoper tankstation langs een provinciale weg of in een dorp/stad te tanken. Jan-Reint Vink, Managing Director bij Travelcard, laat tegenover de NOS weten dat 14 procent van zijn klanten bij een dure snelwegpomp tanken. Dat was in 2010 nog 23 procent. De verwachting is dat het aantal onbemande tankstations voorlopig nog wel zullen toenemen. Een ouderwets winkeltje runnen naast een tankstation is vandaag de dag, in de meeste gevallen, niet langer rendabel.

De landelijke adviesprijs van brandstof blijft in de tussentijd oplopen. Nog even en we zitten op het niveau van 2012, toen Euro95 (E5) een adviesprijs van 1,887 euro per liter had. De adviesprijs is op dit moment 1,747 voor Euro95 (E5). Nederland is samen met Italië en Griekenland koploper als het gaat om belastingen voor brandstof. Bijna 70 procent van de benzineprijs aan de pomp bestaat uit belastingen. Om precies te gaat 1,052 euro per liter naar de staat.

Foto: dure tijden voor deze ML 63 AMG via @hhitalia op Autojunk