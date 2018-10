Tesla passeert Mercedes-Benz eindelijk

Een belangrijke mijlpaal voor de Amerikanen.

Hoe het tij kan verkeren. Nog niet zo heel lang geleden leek Tesla in de hoek te zitten waar de klappen vielen. De productie van de Model 3 kwam maar niet op gang, er waren diverse kwaliteitsproblemen en de kwartaalcijfers waren niet al te best. Kortom, we konden losgaan op slecht nieuws voor Tesla. Sinds kort lijkt het allemaal wel mee te vallen. Sterker nog, het gaat juist erg goed. Zo is onlangs het 100.000e exemplaar van de Model 3 gebouwd. Reden voor een feestje.

Maar er is nog een reden voor een feestje. Tesla is namelijk Mercedes-Benz voorbij. Nee, niet in productie-aantallen. Dat zal nog wel eventjes gaan duren. Nee, Tesla is op internet nu populairder dan Mercedes-Benz. Op het woordjes-platform ‘Twitter’ is Mercedes ingehaald door de Amerikanen. Tot vandaag was Mercedes-Benz de meest populaire autobouwer op Twitter. Maar 3.028.701 trouwe volgers heeft Mercedes niet meer genoeg aan dit aantal. Tesla heeft namelijk sinds vandaag 3.028.815 volgers en is daarmee de populairste autofabrikant.

Mercedes en Tesla zitten dus erg dicht bij elkaar, wellicht ook door hun online fitties. De afstand naar nummer 3 (Audi) is namelijk enorm. Het merk met de vier ringen heeft minder dan 2 miljoen volgers. Lamborghini, BMW en Porsche volgen op gepaste afstand. De rest van de top 10 (Aston Martin, Ford, Jaguar en Chevrolet) zitten net boven de mijlen volgers.

Imagecredit: @tom200sx op AutoJunk.nl