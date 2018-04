Funda: extravagante molshoop heeft Daimler in de keuken

Je tilt het bestek zo uit het dak van een klassieker.

Na het horen van het brandende nieuws over Alfa Romeo, moeten we even onze rust pakken en bijkomen. En uiteraard is er geen betere manier om dat te doen dan met Fundablog. Ditmaal hebben we echter geen luxe stulpje voor ons, waarin tientallen auto’s zich kunnen verstoppen, maar één van de meest unieke huizen op aarde.

Het optrekje, gelegen in Huizen, is het creatieve liefdeskind van Sanne Oomen en Lucas Mol, die het huis acht jaar geleden hebben afgerond. Het stel, de één architecte, de ander kunsthistoricus, bouwde het huis destijds als een soort ode aan een groene toekomst. Je hoeft je dan ook niet te verbazen over het feit dat we in de garage één enkele Nissan Leaf vinden, en dat de enige aanwezige fossiele brandstofstoker, een dertig jaar oude Daimler Double Six, als metafoor (slash boekenkast) aan de muur genageld is.

De naam van het huis, Mol’s Hoop, is een logische woordspeling op de naam van de eigenaar, de locatie en vorm van het huis, evenals een knipoog naar het doel waarmee het zelfvoorzienende stulpje is gebouwd. Het uiterst creatief ingerichte Mol’s Hoop, grotendeels gebouwd in een kleine heuvel, moet echter maar net in je straatje passen. Het is misschien hierom dat het optrekje alweer een jaar te koop staat, ondanks dat het huis te zien was in de BBC’s ‘The World’s Most Extraordinary Homes‘. Niet alleen dat, want de Franse tv-zender TV5 droeg er zelfs een heuse documentaire aan op. Aan aandacht dus geen tekort. De prijs is niet bekend 3,3 miljoen euro.

Met dank aan @stuiver voor de tip!