Nederlanders zijn gek op geïmporteerde auto’s

Niet omdat het moet, maar omdat het kan.

Een nieuwe auto kopen bij de dealer, of een (jong) gebruikte auto importeren uit bijvoorbeeld Duitsland? Steeds meer consumenten kiezen voor dat laatste en de import-gekte weet van geen ophouden. Met dank aan de Nederlandse overheid, die de aanschaf van een nieuwe auto door stevige belastingen zeer onaantrekkelijk maakt voor consumenten.

In januari van dit jaar werden er alleen al 18.441 auto’s geïmporteerd naar ons land. Dat is bijna 10 procent meer in vergelijking met januari 2017. Vooral auto’s in de middenklasse zijn populair, met een leeftijd tussen de vier en de negen jaar oud. De afgelopen maand werden vooral auto’s als de Volkswagen Golf, Volkswagen Polo, Renault Captur, Opel Corsa en Renault Clio naar Nederland gehaald. Overigens is niet alleen de import van tweedehands auto’s populair, ook de handel ervan. Afgelopen maand werden 176.889 occasion verkocht. 6,3 procent meer in vergelijking met een jaar eerder, aldus de Bovag en RDC.

De oorzaak is simpel. De auto’s die Nederlanders willen zijn niet voldoende op onze eigen tweedehands markt aanwezig. Het gros van de nieuwauto’s wordt gekocht door de zakelijke markt. Die auto’s komen later weer op de occasionmarkt terecht, maar zijn niet altijd aantrekkelijk voor de consument. Denk aan diesels, hybrides of kale auto’s.

Want ex-lease auto’s niet altijd luxe uitgerust. Leaserijders moeten vaak een compromis sluiten met de baas over de keuze qua opties. Wel lichtmetalen velgen betekent soms geen automaat of navigatie. Terwijl die import auto met stoelverwarming én navigatie én een panoramadak komt. Daarnaast hebben auto’s over de grens vaak een pittigere motor in vergelijking met een Nederlandse auto. Het lijkt er dan ook niet op dat er voorlopig een einde gaat komen aan het massale importeren van tweedehands auto’s.

Een Golfje via @tsjiekoofficial op Autojunk