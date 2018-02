Meest waardevolle Britse auto ooit in de verkoop

Wat een plaatje.

Tot op heden is de prachtige Aston Martin DBR1 van Stirling Moss, Carroll Shelby en Jack Brabham de duurste Britse auto ooit. Deze werd in augustus verkocht voor ongeveer 18,5 miljoen euro. Dit bedrag lijkt benaderd en wellicht zelfs gebroken te gaan worden door deze Aston Martin DB4 GT Zagato “2 VEV” uit 1961, die geschat wordt op zo’n 17 miljoen euro. De Aston is wel de duurste Britse auto ooit die in Europa geveild wordt, met afstand zelfs. De vorige duurste auto was Tim Birkin’s Bentley “Blower”, die in juni 2012 verkocht werd voor 5,4 miljoen pond, wat nu zo’n 6,1 miljoen euro zou zijn.

Het speciale aan deze Aston Martin DB4 is dat er nog maar slechts 18 van bestaan, en slechts 2 in deze “VEV” ‘unofficial Works’ uitvoering. Over de jaren 1961 en ’62 deed het raceteam van John Ogier met deze auto mee aan de 24 uur van LeMans en werd zesde bij de 1000 km van Parijs. Ook wist Jim Clark tijdens de RAC Tourist Trophy op Goodwood een vierde plek te behalen met de Aston. Een jaar later tijdens dezelfde race op Goodwood ging het flink fout wood . De Aston, nog steeds door Clark bestuurd, maakte een spin terwijl hij raceleider John Surtees in zijn Ferrari 250 GTO achtervolgde. Beide auto’s crashten en konden de race dus niet finishen.

De auto is voor bijna 50 jaar in handen geweest van dezelfde familie. De kinderen zullen opa dankbaar zijn voor zijn geniale investering.

Zelfs voor huidige standaarden komt de Aston overigens nog flink rap van zijn plek. In 6,1 seconden gaat deze DB4 naar de 100 en hij stopt pas bij de 246 km/u. De 3.7 liter zes-in-lijn levert 314 pk.

De Aston Martin mag dan geen koopje zijn, maar komt qua prijs niet in de buurt bij de duurste auto aller tijden, de Ferrari 250 GTO. Deze ging voor omgerekend 38,5 miljoen euro’s over de toonbank.