Wat doet dit stukje Countach op een autoshow?

Klus niet af? Dan maar het halve werk meenemen.

Op dit moment is in Parijs de Salon Rétromobile aan de gang. Een must-visit voor iedere liefhebber van klassiek autospul, want sommige merken pakken lekker uit. Zo ook Lamborghini. De Italiaanse autobouwer heeft twee auto’s meegenomen naar de Franse hoofdstad. Een volledige Miura en een halve Countach.

Beide auto’s zijn opgeknapt door Lamborghini Polo Storico. Met de Countach zijn ze nog niet klaar, maar de klassieke Lambo kreeg toch een plekje op de beurs. Het gaat hier om een rechtsgestuurde Countach LP400. De klassieker is compleet gedemonteerd en zal vanaf de grond worden opgebouwd. De Countach is recent opnieuw gespoten en Lamborghini wil eerst de lak testen alvorens ze de klassieker verder afmaken, wat zijn huidige situatie verklaart.

De Miura P400 uit 1967 is wel af na een restauratie van tien maanden. Naast de Countach, zijn ze bij Lamborghini Polo Storico ook bezig met het restaureren van een LM002, Espada, Jarama, Islero en Diablo.