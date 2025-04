Nederlanders zijn gek op hun oude hok

Of het nu vrijwillig of onvrijwillig is, Nederlanders tuffen lekker door in hun oude auto.

Een klassiek beeld van Cuba zijn al die oude auto’s in Havana. Nog even en dat beeld komt naar Nederland toe. Serieus. We blijven maar doorrijden in onze oude auto’s. Voor een land waar ‘we het goed hebben’ blijft het soms gek om te zien hoelang er door wordt gereden in oudere auto’s.

20 jaar oud? Tijd voor een andere auto

De reden? Het is een cocktail, denk ik. Van ‘Hij doet het nog prima’ tot ‘Ik kan geen jongere auto betalen’ en alles daartussenin. De gemiddelde leeftijd waarop een auto in Nederland wordt afgedankt is eind 2024 gestegen naar maar liefst 20 jaar. Dat meldt ARN, de organisatie die zich bezighoudt met het afgedankte auto’s. Daarover bericht de RAI Vereniging.

In 2023 lag die leeftijd nog op 19,7 jaar. Bij de oprichting van ARN was een auto na gemiddeld 13,6 jaar rijp voor de sloop. In 2003 stond de teller al op 15 jaar, en in 2014 was dat 17,5 jaar. Inmiddels zijn we dus de grens van 20 jaar gepasseerd.

De kwaliteit van auto’s is sterk verbeterd, waardoor ze langer meegaan. Daarnaast werd hierboven al omschreven wat andere redenen kunnen zijn. Tevens noemt men de onzekerheid over de transitie naar elektrisch een factor. Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat Nederlanders massaal overstappen naar een EV, ook al is er stimulatie. Het niet thuis kunnen laden is voor de meeste mensen zonder oprit nog altijd een dingetje.

En zoals René van der Gijp zou zeggen: niets mis mee. Doorrijden met je trouwe barrel. Als het ding nog prima doet, waarom vervangen. Toch zijn de cijfers voor zo’n rijk land als Nederland opvallend.

De gemiddelde leeftijd van het volledige wagenpark in ons land ligt rond de 12 jaar. Daarmee lopen we wel flink achter op andere Europese landen. In België is een auto gemiddeld 9,9 jaar oud, in Duitsland 10,3 jaar en in Frankrijk 11,2 jaar. Luxemburg spant de kroon met een jeugdige gemiddelde leeftijd van slechts 8 jaar. Wel leuk hoor, al die vintage koekblikken op ’s Heeren wegen.

Foto: dikke Lupo via tom02 op Autoblog Spots