Peugeot gaat geen oude koeien uit de sloot halen

Retro werkt, maar voor Peugeot is het geen uitkomst als ze kijken naar design.

We leven in een interessante periode qua autodesign. Merken zijn bezig met de randjes opzoeken qua gewaagde designs. Waardoor mensen van de oude garde weer dingen roepen als ‘waar zijn die prachtige designs van vroeger?’ Nou, in auto’s als de Renault 5 bijvoorbeeld. Veel knipogen naar de oude Vijf, maar ook een nieuwe auto. Retro werkt. En voor Renault werkt het goed.

Peugeot

Een merk dat best verbonden lijkt met hun historie is Peugeot. De leeuw die het merk door de afgelopen decennia heeft geleid qua logo heeft het schip verlaten ten faveure van een hommage aan hun oude leeuwenlogo. In de nieuwe 208 is met wat fantasie een hoop 205 te herkennen. En dan was er natuurlijk nog de briljante Peugeot e-Legend zoals op de headerfoto, waarvan het merk serieus van plan was om een productieplan op te stellen. Is het niet eens tijd voor een serieus dikke retro-bak van Peugeot?

Toekomst

Zoals je hebt kunnen gokken: nee! Hoofd van design van Peugeot Mattias Hossann zegt dat Peugeot liever in de toekomst kijkt. De e-Legend was volgens hem ‘nuttig’, maar niet de richting die het merk op wil gaan. Hossann zegt ook dat zo’n retro-invalshoek een mooi begin is voor het ‘herlanceren’ van je merk. Maar hij zegt dat Peugeot het momenteel niet nodig heeft en hun designtaal uit zichzelf op een mooie manier evolueert. Op zich is dat waar, zo heeft het merk momenteel een mooie invalshoek op design met die drie ‘leeuwenkrabben’ als LED-signatuur.

Historie

Peugeot telt inmiddels namelijk een bestaan van 214 jaar. Uiteraard was het gros daarvan niet het bouwen van auto’s, zo hebben de Fransen zich gewaagd aan pepermolens, corsetten, fietsen, briljante auto’s en natuurlijk voitures très horrible. En al die auto’s uit het verleden, goed, slecht en alles ertussenin, staan aan de basis van wat Peugeot doet. Maar ze zijn niet definiërend voor het design. “De uitdaging is juist om te pakken wat er goed was aan die auto’s en er een toekomstige twist aan te geven.” aldus Hossann.

Identiteit

Hossann zegt ten slotte dat Peugeot wel duidelijk een identiteit wil blijven houden zoals ze al die tijd al gedaan hebben, want juist een rijke historie en een mooi ‘oeuvre’ als merk is wat de gevestigde merken nog als streepje voor hebben op al het Chinese en elektrische (of vaak beide) geweld van de moderne wereld. Oh ja: de designtruc van Peugeot: het moet van een afstand van 200 meter herkenbaar zijn als een Peugeot. Vind je het gek, met die enorme lampen. (via Autocar)