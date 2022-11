Nederlanders zijn ware verkeerscriminelen

Althans, als je ziet hoeveel overtredingen er afgelopen 4 maanden zijn gemaakt. Dan kun je echt denken dat wij Nederlanders ware verkeerscriminelen zijn…

Cijfertjes en lijstjes. We zijn er dol op. Gisteren kon je hier op Autoblog.nl al het eerste oudejaarslijstje van 2022 lezen, gemaakt door ons aller @willeme. Die is ook dol op lijstjes en daarom stemt hij ook altijd op zowel de Top 2000 als de Top 4000 op Radio 10. Hij vindt trouwens dat Barbie Girl van Aqua op nummer 1 moet. Goeie lyrics en een gelaagde compositie, zegt hij. Een meesterwerkje. Doch dat geheel terzijde.

Cijfertjes zijn we ook dol op. Zeker als het cijfertjes zijn die ons allemaal aangaan, zoals de cijfers die we nu voor je hebben. De Rijksoverheid heeft namelijk naar buiten gebracht dat Nederlanders ware verkeerscriminelen zijn. Zoveel overtredingen zijn er begaan.

Nederlanders lijken verkeerscriminelen

Nu wil jij natuurlijk weten hoe erg het is gesteld met het verkeersgedrag van jou en je landgenoten. Nou, hou je vast, daar komt ‘ie. Het afgelopen tertiaal (da’s een moeilijk woord voor ‘vier maanden’) zijn er maar liefst 2.937.812 verkeersovertredingen geconstateerd. Bijna 3 miljoen in vier maanden!!

En dat zijn alleen maar de overtredingen die zijn beboet, het overgrote deel blijft natuurlijk onbestraft. En al lijkt dat onnoemelijk veel, vorig jaar was de Nederlander een nog grotere verkeerscrimineel. In dezelfde periode in 2021 werden 2.977.737 Nederlanders op de bon geslingerd. Een kleine daling dus.

De meeste bonnen zijn voor een te hoge snelheid

De meeste verkeersboetes worden opgelegd voor te hard rijden, 2.370.783 mensen waren de pineut. Dit jaar waren er wel meer telefoongebruikers de klos dan een jaar eerder. Werd vorig jaar bij 47.438 mensen gezien dat een mobiele telefoon werd vastgehouden, dit jaar was dat bij 66.150 mensen het geval.

Tenslotte kunnen we nog melden dat 358.108 verkeersboetes naar een buitenlandse verkeersovertreder zijn verstuurd. Dat is meer dan de 330.867 in dezelfde periode in 2021. Dit komt doordat er weer een stuk meer toeristen zijn na Tante Corrie. Hoeveel van hen de boete ook daadwerkelijk gaat betalen, is nog onduidelijk.

Rest alleen de vraag; ben jij nog gepakt dit jaar?

