Verkeersdoden laagste in 7 jaar, toch zijn er zorgen

Great news. Het aantal verkeersdoden is in 2021 sinds 2015 niet zo laag geweest. Toch zijn er zorgen.

Voor de oplettende Autoblog-lezer. Die zorgen waren gister al tussen neus en lippen door te bespeuren in vorm van fietsers. Want waar doden in een personenauto door de jaren heen drastisch zijn gedaald, is het onder fietsers juist stabiel gebleven. Blijkt uit cijfers van het CBS.

De fiets

In het jaar 2000 waren er nog 543 verkeersdoden in een personenauto te betreuren. In 2021 lag dit aantal op 175. Een flinke daling. In die dik 20 jaar zijn er geen verschuivingen te vinden onder fietsers. Een derde van het aantal doden in het verkeer zat in 2021 op de fiets, namelijk 207. In totaal waren er vorig jaar 582 Nederlanders omgekomen in het verkeer. Het laagste aantal in zeven jaar. Want in 2015 waren er nog 621 doden te betreuren. Toch zijn er zorgen, omdat er juist zoveel doden op de fiets zijn gevallen. Hier is nog werk aan de winkel om de veiligheid te verbeteren.

Verkeersdoden 2021 per categorie

Het is al jaren zo dat er telkens minder doden vallen. Goed nieuws, want dit laat zien dat veiligheidsmaatregelen en steeds veiliger wordende voertuigen helpen. De doden zijn met name oudere mensen. De helft van alle dodelijke slachtoffers in het verkeer in 2021 was ouder dan 60 jaar. Een kleine ontleding van de cijfers:

207 doden op de fiets, waarvan 80 op een e-bike

175 doden in de auto, waarvan 137 bestuurders en 38 passagiers

52 motorrijders overleden

49 doden zaten op een bromfiets

43 overleden voetgangers

32 doden op een scootmobiel

In 56 procent van de dodelijke ongevallen was er sprake van een botsing met een andere partij. In 44 procent van de ongevallen ging het om een eenzijdig ongeval.