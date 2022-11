Deze ‘Porsche’ is niet alleen zeldzaam, maar ook heel praktisch

Een Porsche die zeldzaam is én praktisch… Dat kan nooit veel zijn toch? Nou, zeer zeker wel! Deze wil jij namelijk óók hebben!!

Er zijn van die merken die een grote schare fans achter zich hebben staan. Ferrari bijvoorbeeld, maar da’s logisch. Dat zijn namelijk stuk voor stuk (onbereikbare) droomauto’s die allemaal snel zijn en meestal ook erg mooi om naar te kijken.

Of Tesla, daar heb je ook zoveel fanboys van. Die zijn blijkbaar helemaal gek op gesubsidieerd rijden in auto’s met een plastic interieur en panelgaps waar je een frikandel in kwijt kan. Geen idee waarom, maar ze bestaan echt!

En een merk dat ook legendarisch is, is natuurlijk Porsche. Veel van die auto’s zijn collectables en dat is volkomen terecht. De auto die we je vandaag laten zien is dat ook, terwijl het eigenlijk niet eens een echte Porsche is…

Dit is een Volkswagen T3 B32 Caravelle

De occasion waar jullie je aan kunnen gaan vergapen is namelijk een Volkswagen. Specifieker, een Volkswagen T3 B32 Caravelle, een busje dus. Alleen is deze door Porsche aangepakt en is er een geniale creatie uit ontstaan. Zeker voor die tijd. En het verhaal erachter is ook leuk.

Deze auto is namelijk ontstaan als volgauto voor de rally Parijs-Dakar. Porsche deed mee met de legendarische 959 en had een volgauto nodig die wel een beetje vooruit wilde komen. Daarom werd de 3.2 liter uit de 911 Carrera achterin het busje gelepeld waarmee het vermogen van de T3 naar 231 pk steeg en het koppel naar 284 Nm klom.

Het remwerk werd verzorgd door de hardware van de 944 S en schakelen ging met de versnellingsbak van de 911 SC. Aan de buitenkant werden extra luchtroosters geplaatst om het blok beter te laten ademen. Door de anaboleninjectie steeg de topsnelheid van de bus naar 208 km/u. Zo kon hij die 959 tenminste een beetje bijhouden in de woestijn. Oh ja, het VIN-nummer is dat van een Porsche, het is dus geen stukje huisvlijt, maar de serieuze shit!

De auto was een groot succes, alleen bleek dat niet uit de productiecijfers. Er zijn er namelijk precies 7 van gebouwd. En eentje daarvan staat bij Porsche Centrum Gelderland te wachten op een nieuwe eigenaar.

Deze ‘Porsche’ is helaas niet goedkoop

Zoals bij alles wat zeldzaam is, is de prijs helaas ook hoog. Ze vragen namelijk voor dit busje de lieve som van 364.900 euro. En al lijkt dat heel veel geld, voor een Porsche waar er maar 7 van zijn gebouwd, valt dat nog best mee. Toch?

Ok, om hem in showroomconditie te krijgen kan de Caravelle best een likje verf gebruiken en ook de deuren moeten opnieuw bekleed worden, maar dat is een kleinigheid.

Kortom, als je die centen hebt liggen en je wil iets op de kop tikken dat uiterst zeldzaam is, dan is dit je kans!

KOOP DAN!!1!

Met dank aan Moran voor de tip!