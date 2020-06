Nederlands bedrijf geeft Tesla Model 3 zonnepanelen

Bij Lightyear zijn ze druk bezig hun zonneceltechnologie verder te ontwikkelen, onder andere door middel van deze Tesla.

Kennen we Lightyear nog? Vast wel. Deze Nederlandse start-up baarde opzien met de Lightyear One: een auto met zonnepanelen en een enorme actieradius. Ze zijn momenteel druk bezig om deze technologie verder te ontwikkelen. Hun nieuwste creatie is een Tesla Model 3 met zonnepanelen.

De Tesla Model 3 doet dienst als researchvoertuig voor het Helmondse bedrijf. Op deze manier willen ze testen wat de toegevoegde waarde is van een geïntegreerd zonnedak. De Lightyear One heeft dat natuurlijk ook, maar die rijdt nog niet rond. Daarnaast kan Lightyear testen of zonnepanelen interessant zijn om achteraf te installeren.

De Tesla Model 3 van Lightyear zal de wegen rondom Helmond onveilig maken. De zonnepanelen zijn heel knap verwerkt in het dak, dus opvallen zal de auto niet. Maar als je dus een Model 3 tegenkomt met Lightyear-stickers, dan weet je waar je mee van doen hebt.

Het andere testvoertuig is een bestelwagen, namelijk een Volkswagen Crafter. Daarbij zijn de zonnepanelen alleen wat minder goed geïntegreerd. Maar dat is natuurlijk van ondergeschikt belang, het zijn tenslotte testvoertuigen. De zonnepanelen worden op deze manier onder meer getest op schokbestendigheid en waterdichtheid.

Lightyear heeft grote plannen voor de toekomst. Daarvoor hebben ze onder meer de handen ineengeslagen met chemiegigant DSM, ook een Nederlands bedrijf. Later dit jaar komt Lightyear met nog een nieuwe testvoertuig. Deze zal niet alleen zonnepanelen krijgen, maar zal ook dienen om Lightyear’s elektromotoren en accu’s te testen.

2021 moet het jaar van de waarheid worden voor Lightyear. Dan introduceren ze namelijk de Lightyear One. Deze moet een range krijgen van maar liefst 725 km. Met een prijskaartje van €119.000 is het geen auto voor Jan Modaal, maar dat is een Tesla ook niet. Gezien de technologie valt de prijs nog mee.