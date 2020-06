Zomervakantie 2020 vier je met deze Mercedes camper

Zo weinig mogelijk contact met anderen en je kan zo veilig op ontdekkingsreis. Dit is dé manier om de zomervakantie van 2020 door te brengen.

Bij het woordje camper denk je al gauw aan die grote voertuigen met het uiterlijk van een huis op wielen. Superleuk voor de zomervakantie, maar voor de overige 11 maanden van het jaar niet echt een auto waar je in gaat rijden. Deze Mercedes camper is dat wel.

Normaal gesproken zie je de Mercedes V-klasse ingezet worden als zakelijk vervoer, bijvoorbeeld rondom Schiphol als taxi. Het Duitse bedrijf Vansports heeft van een Mercedes V-klasse een camper gemaakt. Bovendien is deze V 250d ook geschikt voor Hollandse zomers met natte campings. Mocht de ondergrond wat modderig zijn, dan is de camper met 4MATIC capabel genoeg om zich uit dit soort omstandigheden te kunnen rijden, aldus Vansports. In vergelijking met een gewone Mercedes V-klasse is dit exemplaar 30 mm verhoogd.

Je kunt heerlijk liggen achterin deze Mercedes camper met een opvouwbaar matras. Er is een slim kastensysteem ingebouwd zodat je eenvoudig spullen kunt meenemen. De lades zijn 117 centimeter lang en kunnen een gewicht tot 100 kg dragen.

Kortom. Je hebt geen vakantiehuisje nodig voor de zomervakantie van 2020 met deze Mercedes camper. Het enige wat je mist is een fatsoenlijk toilet. Wel iets om rekening mee te houden..