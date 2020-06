Prijzenoorlog: deze merken verdubbelen de EV-subsidie

Korting bovenop de EV-subsidie: er wordt volop gestunt met prijzen in EV-land.

Deze maand lanceerde de overheid een nieuwe maatregel om mensen in een elektrische auto te krijgen: de EV-subsidie. Dit komt er op neer dat je als particulier €4.000 korting kunt krijgen. Vind je dat nog niet overtuigend? Dan heb je geluk. Er zijn nu namelijk diverse fabrikanten die bovenop de EV-subsidie zelf ook €4.000 korting geven.

MG begon hier als eerste mee. De ZS EV was voor een elektrische auto van dat formaat al aantrekkelijk geprijsd, maar daar ging nu nog eens 8 mille vanaf. Daarmee komt de prijs uit op €22.985. Daarmee kan MG het de concurrentie knap lastig maken.

De concurrentie laat dit echter niet op zich zitten. Renault en Nissan komen nu namelijk met eenzelfde korting. Het gaat respectievelijk om de ZOE en de Leaf, die nu ook in een klap €8.000 goedkoper worden. De ZOE is er zodoende nu vanaf €25.590 en de Leaf vanaf €28.990.

Ook Opel gaat mee in de prijzenoorlog. Zij laten weten dat degenen die een Ampera-e’s uit voorraad bestellen €4.000 extra korting krijgen bovenop de subsidie. Bij KIA wil men ook niet achterblijven. Zij stunten ook met € 8.000 voordeel voor de e-Soul ExecutiveLine. Kleine kanttekening: die extra €4.000 bij KIA is inruilvoordeel.

We hebben ook Hyundai nog om een reactie gevraagd. Zij laten aan Autoblog weten dat ze hier niet in meegaan. Hyundai denkt dat de actieradius en de kwaliteiten van hun modellen genoeg zijn om de klanten over de streep te trekken.

Het afwachten is nu wat dit gaat betekenen voor de verkopen van elektrische auto’s in Nederland en of er nog meer fabrikanten met kortingen gaan strooien.