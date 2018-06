Dit is de laagste Focus van Nederland

Inderdaad, daar kan geen vinger meer tussen.

‘One of a kind!’, ‘Van deze vind je geen tweede!’ en ‘UNIEK!!1!’. Het zijn termen die geregeld gebezigd worden bij een gemiddelde Volkswagen Golf GTI 1.2 TSI R-Design GTE-uitgevoerd. Vaak betreft het dan een standaardauto met een paar gare versiersels die het eigenlijk alleen meer erger maken. Imitatievelgen van een jongere generatie, generieke spoiler en een setje booskijkers maken het plaatje af.

Dat is nu niet het geval. Want tijdens een zoektocht naar een leuke occasion kwamen wij deze Ford Focus tegen. Het betreft een Focus CoupĂ©-Cabriolet, sowieso al een vrij zeldzame auto. Ford was relatief laat ingesprongen op de trend van cabrio’s met een stalen klapdak. De auto kwam pas in 2007 op de markt, net op het moment dat dit autotype op zijn retour was. Daarbij had de Ford een tweedelig klapdak, terwijl concurrenten Opel (Astra TwinTop) en Volkswagen (Eos) een dak hadden dat uit meerdere delen bestond. Dit alles voor een (iets) eleganter uiterlijk, want dat hele dak moet natuurlijk weggewerkt kunnen worden. Daarom heeft de Focus CC een voorruit die enorm voor doorloopt en een achterkant die Sir Mixalot zelfs als ‘fors’ zou omschrijven.

Maar in dit geval let niemand op die kenmerkende proporties. De Focus CC kon destijds besteld worden in het bruin, maar dit is een compleet andere tint. De auto is ge-airbrushed in een kleur die men normaliter krijgt van het rijden in een 911 GT2 RS: 50 tinten bruin. Zelfs de velgen zijn meegespoten in diverse bruintinten. Eerlijk is eerlijk: het ziet er zeer origineel en professioneel uit. Om het kunstwerkje goed te kunnen tonen werden badges, logo’s en opschriften verwijderd. Een bodykit, KW-schroefset en airride zorgen voor een lage stance. Qua motor valt het tegen: het ging enkel om de show. Ondanks de vier vuistdikke uitlaten huist er een bescheiden 1.6 viercilinder onder de motorkap. Om het vermogen nog enigszins indrukwekkend te laten lijken, zullen we het voor je uitschrijven: honderd paardenkrachten.

Het is zo’n typisch geval van een rapport halen waarbij alle cijfers precies een 4,2 is. Heel knap om dat zo af te stemmen, maar uiteindelijk heb je er niet zoveel aan. Denk jij er anders over? Voor minder dan 20 mille is deze bruine schicht de jouwe. De advertentie check je HIER.