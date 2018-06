Musk: “Tesla Roadster wordt voorzien van stuwraketten”

Iedere vierjarige weet immers dat alles beter wordt van raketten.

Als de specs die Tesla claimt voor haar nieuwe Roadster bewaarheid worden, durven we nu al wel te zeggen dat de auto een ‘straatraket’ wordt. Het sprintje van nul naar zesennegentig voltrekt zich in 1,9 seconden, nul naar honderdzestig moet te doen zijn in 4,2 seconden. Maar dan hebben we het nog maar over het basismodel.

Onlangs kondigde Musk namelijk aan dat er een nog snellere variant van de Roadster komt, met het zogeheten SpaceX Package. Toffe naam, maar feitelijk volgt Tesla hiermee het voorbeeld van velen. Bij bijvoorbeeld Mercedes kan je naast je AMG tegenwoordig terecht voor een AMG ‘S’ en bij BMW trekken ze een plethora aan ‘CS-en’ uit de kast. Er bestaat echter een groot verschil tussen die auto’s en de performance-versie van de Tesla Roadster. De eerstgenoemden hebben namelijk geen stuwraketten! Jawel, Elon Musk heeft op Twitter laten weten dat hij van plan is de snelste Tesla Roadster te voorzien van stuwraketten.

SpaceX option package for new Tesla Roadster will include ~10 small rocket thrusters arranged seamlessly around car. These rocket engines dramatically improve acceleration, top speed, braking & cornering. Maybe they will even allow a Tesla to fly … — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2018

Of de Muskias serieus is durven we niet te zeggen. Bij alle andere mensen zou dat makkelijker te beantwoorden zijn (als in: nee), maar Musk is geniaal/maf genoeg om zijn plan door te voeren. Op zijn minst in conceptvorm totdat de saaie regelgevers het feestje bederven. Immers heeft hij ook zijn eigen, originele Tesla Roadster (rijtest) de lucht in geschoten en een vlammenwerper gemaakt.

Using the config you describe, plus an electric pump to replenish air in COPV, when car power draw drops below max pack power output, makes sense. But we are going to go a lot further. — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2018

We verwachten in de toekomst op zijn minst een Roadster te zien met een paar van die vlammenwerpers erop geplakt. Desnoods met Duct Tape.

