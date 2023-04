Nederlands beste wielrenner opteert voor een dikke Lamborghini

Nederlands beste wielrenner heeft zichzelf een Lamborghini cadeau gedaan.

Mathieu van der Poel is een drukbezet man. Doorgaans is hij druk bezig met door de modder beuken, kasseien verorberen of jonge Australische meisjes opvoeden. Maar, als al dat beulwerk achter de rug is, wordt het natuurlijk tijd om te genieten. De Nederlandse veelwinnaar heeft zichzelf daarom een cadeau gegeven, in de vorm van een dikke Lamborghini.

Helaas, zoals jullie allemaal al verwacht hadden, is het een Urus. Geen Huracan of Revuelto dus voor de moddervreter. Dat komt misschien later nog. Voor nu is Mathieu echter in zijn nopjes met de opper-SUV van de Italianen. Wel zo praktisch ook. Wellicht past er zelfs een fietsendrager van een Touareg op.

Mathieu is gegaan voor een subtiele kleur Grigio Telesto, beter bekend als vuilniszakgrijs dan wel Komogrijs. Inmiddels is die kleur eigenlijk een beetje geweest. Maar…toegegeven, op de Urus S van van der Poel ziet het er niet verkeerd uit. Het interieur kunnen we net niet goed zien op de foto’s, maar het ziet ernaar uit dat dit bestaat uit zwarttinten. Beetje tegenstrijdig is dan wel weer de gepersonaliseerde plaat op de auto. Deze laat geen twijfel mogelijk over het feit dat je net weg gedemareerd bent door Mathieu.

Op hoogtestage in de bergen weet de man uit Kapellen in ieder geval zeker dat hij boven komt met de Urus. De turbo-V8 in het vooronder levert namelijk 666 duivelse pk’s. Dat is dus goed nieuws als van der Poel zich nog wil omvormen tot renner voor de grote rondes. Daar is weer net een andere afstelling voor nodig dan voor de eendaagse wedstrijden, waarin de kleinzoon van Poulidor momenteel zijn uitzonderlijke klasse vertoont.

Of hij dat ook moet willen is natuurlijk een tweede. Zo op het oog gaat Mathieu ook zonder kort in klassementen van grote rondes te rijden als een speer. Waarvan akte.