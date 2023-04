Trackdayauto met achterwielaandrijving – AB Advies

Een trackdayauto met achterwielaandrijving is toch wel te vinden voor 40 mille? Nou, als het niet te zwaar mag zijn is de keuze niet reuze.

Voor vandaag gaan we op zoek voor en auto voor niemand minder dan Pieter! Mocht je Pieter niet kennen, dan mis je echt wat. Ondergetekende kent hem al meer dan 10 jaar (de tijd vliegt) en het is een raszuivere petrolhead waarmee je zo avonden lang over auto’s kan blijven kletsen. Dat is dan ook wat we geregeld doen.

Pieter heeft op dit moment twee auto’s, namelijk een BMW 528i Touring en een BMW 325i Coupé. De eerste is zijn familieauto, de tweede zijn hobbyauto. Als hobby heeft Pieter het autoslalommen. Dat is een Nederlandse versie van het Amerikaanse autocross. Een autosportvorm die in principe alleen maar voordelen heeft, maar daar komen we binnenkort nog een keertje op terug.

Maar nu zijn vehikel, dat is al een trackdayauto met achterwielaandrijving . De 325i Coupé (E36) is alweer 30 jaar oud en Pieter is in dubio, want hij wil óf de auto helemaal opknappen en aanpassen (rolkooi en dergelijke) óf een nieuwe auto. Dat laatste heeft eigenlijk zijn voorkeur. Daarvoor heeft hij wel een eisenpakket waarmee hij het ons heel erg lastig maakt. Het gewicht moet namelijk het liefst onder de 1.200 kilogram blijven. Of eventueel dat het gewicht te strippen is. Daar is dus nog wat discussieruimte.

Dat is er niet met de aandrijving. Die moet namelijk altijd geschieden op de achterwielen, het moet een trackdayauto met achterwielaandrijving zijn. Vervolgens het vermogen, het liefst meer dan 200 pk. De 325i heeft namelijk met en paar modificaties zo’n 200 pk en het mag wel wat meer zijn (of het gewicht moet aanzienlijk lager zijn. Kortom, het is nog een hele zoektocht.

De wensen en eisen voor een trackdayauto met achterwielaandrijving voor Pieter kun je lezen in onderstaande tabel:

Huidige / vorige auto’s: BMW 325i E36 / BMW 528i F11 Koop / lease: Koop Budget: 25.000 – 40.000 Jaarkilometrage: 4000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Tijd voor nieuw speelgoed Gezinssamenstelling: Vrouw, 2 kindjes, voor aanvraag irrelevant Voorkeursmerken / modellen: Porsche Cayman S, Lotus Elise/Exige No-go merken / modellen: Alles wat niet hard-core is

Honda S2000 (AP1)

€ 35.000 (Nederland, particulier)

2004

135.000 km

Wat is de Honda S2000?

De S2000 is cadeautje van Honda aan Honda om het vijftig jarig jubileum van het merk te vieren. De speciale F20C-motor is een meesterwerkje. In 1999 had Honda dus al een motor die 9.000 toeren kon draaien en waarop ze drie jaar garantie konden geven. Ongelooflijk. Wat we overigens veel te vaak vergeten te vermelden is dat het design tijdloos fraai is:

Hoe rijdt de Honda S2000?

Top op zekere hoogte goed. Dat gaan we toelichten. Kijk, die motor is uiteraard het hoogtepunt. Boven de 5.500 toeren breekt de hel namelijk los en begint ‘ie er enorm aan te sleuren, maar daaronder voelt het vrij doods aan. Schakelen is echter een hemels genoegen, want misschien is dit wel de beste handbak ooit gemaakt. De besturing is helaas een beetje traag en gevoelloos en ook het onderstel mag wel een tandje scherper en preciezer.

De rijeigenschappen werden bij latere exemplaren aanzienlijk beter. De potentie is overigens enorm. De Honda S2000 is namelijk niet heel erg zwaar en heeft een fraaie gewichtsverdeling. Dus met een schroefset, agressiever sper en nog wat kleine mods heb je een geweldige trackdayauto met achterwielaandrijving.

Kosten Honda S2000

Verbruik: 1 op 9,8

Brandstofkosten: € 74

Gewicht: 1.220 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 52

Verzekering: € 55

Kosten per maand: € 181

Onderhoudsprognose

Hahaha, het is een Honda, dus het onderhoud gaat heel erg meevallen. De motoren zijn erg sterk en kunnen wel en beetje mishandeling aan, mits de koeling maar voor elkaar is. De motor produceert weinig koppel, dus ook daar minder mishandeling voor assen en transmissie. De bandenmaat (afhankelijk per velg) is eveneens prima te doen. Het enige dat soms best prijzig kan zijn, zijn diverse specifieke S2000 onderdelen zoals plaatwerkdelen, koplampen en zo.

Afschrijvingsprognose:

Goed! Heel erg goed zelfs. Dermate goed dat wij ons af beginnen te vragen of dit wel een geschikt trackday speeltje is. Op papier voldoet ‘ie behoorlijk goed, maar dit zijn geen funmobielen meer, maar rijdende beleggingen. En ga je daar dan het circuit mee op? De Honda S2000 stijgt namelijk erg hard in waarde. In dit geval hebben we te maken met een import en zelfs die doen 35 mille, namelijk. Dus ja, je kan een winstje boeken met de S2000.

Porsche Cayman S (987C)

€ 31.250 (Nederland, universele garage)

2006

140.000 km

Wat is de Porsche Cayman S?

De Porsche voor mensen die geen 911 kunnen betalen. Althans, dat is wat mensen met 911 (en zonder 911) zeggen. Helemaal juist is dat niet, want de Cayman is een iets ander type auto. Het is in principe een Boxster met het dak erop. Maar dat is ook weer niet helemaal correct, de Cayman heeft namelijk meer vermogen en koppel en was destijds duurder.

Hoe rijdt de Porsche Cayman S?

Glorieus. Dit is eigenlijk wat autorijden moet zijn, want e boxermotor klinkt geweldig, de besturing (hydraulisch!) is precies en vol gevoel en de wegligging en fenomenaal. Er is een klein smetje: écht snel is ‘ie niet. Porsche heeft de Cayman namelijk lange tijd ‘traag’ gehouden om de 911 te beschermen. Gezien de huidige verkoopcijfers is Porsche daar goed in geslaagd. Kies daarom altijd voor de S, die heeft namelijk altijd minimaal 295 pk, zonder S zakt het al naar 245 pk. Maar met deze auto draait het niet om de snelheid in rechte lijn, daardoor is het ook een uitstekende trackdayauto met achterwielaandrijving .

Kosten Porsche Cayman S

Verbruik: 1 op 8,67

Brandstofkosten: € 83

Gewicht: 1.340 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 60

Verzekering: € 80

Kosten per maand: €223

Onderhoudsprognose

Van de vier auto’s in dit lijstje, zal de Cayman het duurste zijn. Het is immers een Porsche. Het is ook nog een eens een Porsche met vel 911-onderdelen en 911-prijzen. Oh, en 911-issues. Dat is misschien de reden waarom Boxsters en Caymans ook gebruikt gen hardlopers zijn. Je hebt 911-kosten, maar je kan niet voor komen rijden met een 911. Als je de auto intensief gebruikt zal het onderhoud navenant zijn.

Afschrijvingsprognose

In vergelijking met een 911 schrijft de Cayman ietsje meer af. Maar kom op, in vergelijking met een 911 schrijven veel auto’s hard af. De Cayman heeft als nadeel dat het niet en Boxster is (leuke cabrio voor erbij). Zeker als je ‘m flink gaat modificeren en gebruiken, zal er nog wel wat afschrijving plaatsvinden.

Lotus Europa S (Type 121)

€ 37.395 (Nederland, officiële merkdealer/importeur)

2006

60.218 km

Wat is de Lotus Europa eigenlijk?

Dat is een korte vraag met een lang antwoord. Het volledige antwoord lees je in onze special. Het korte antwoord is als volgt: het is een Opel Speedster Turbo met Lotus exterieur en naar Lotus maatstaven luxe interieur. Ondanks dat ze er een GT van wilden maken in Hethel, lukte dat niet, godzijdank. De Europa is altijd een coupé die iets meer bewegingsvrijheid heeft ten opzichte van een Elise, maar niet te opzichte van een normale auto. Maak je dus geen zorgen. Het is nog altijd een bovengemiddeld geschikte trackdayauto met achterwielaandrijving .

Hoe rijdt de Lotus Europa S?

In grote lijnen als een Elise. De Europa is wel ietsje zwaarder, maar heeft een aanzienlijk krachtigere motor. De Elise 111R produceert met moeite 192 pk en een beetje koppel, de 2.0 Ecotec-turbo van Opel doet het rustig aan en haalt 200 pk en 250 Nm op zijn sloffen. Het is nog altijd een lichtgewicht sportwagen met middenmotor en achterwielaandrijving. Wat dat betreft is deze auto verreweg de beste optie voor jou, Pieter!

Kosten Lotus Europa S

Verbruik: 1 op 11,31

Brandstofkosten: € 64

Gewicht: 990 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 36

Verzekering: € 75

Kosten per maand: € 175

Onderhoudsprognose

In principe niet heel erg anders als bij een Opel Speedster of een Lotus Elise. Dat betekent dus relatief lage kosten voor remmen en dergelijke. Ook motoronderdelen hoeven de wereld niet te kosten: het is gewoon een motor uit de Zafira OPC! Het belangrijkste is of alles met het chassis klopt. Dat er niets krom is of dat de auto ooit schade heeft gehad. Als je iets experimenteert met bandenmaten hoeven dat ook de kosten niet te zijn.

Afschrijvingsprognose

Dit is een lastige. Het is een echte Lotus en nog een geslaagde ook. Het nadeel is dat niet iedereen ‘m kent. Een Elise is al vrij lastig voor sommigen, maar een Europa is zelfs bij autoliefhebbers niet altijd in het geheugen gegrift. Probeer ‘m dan ook goedkoop te bemachtigen, dan begin je ook al een stukje lager.

YOLO: Renault Clio V6

€ 42.000 (Frankrijk, particulier)

2001

75.000 km

Wat is de Renault Clio V6 eigenlijk?

Een knotsgek apparaat waarvan we ons nog altijd afvragen: waarom was dit in productie? En ook niet de eerste keuze als je denkt aan een trackdayauto met achterwielaandrijvin g. De auto slaat immers nergens op. Maar ja, rond die periode had men er een handje van om concepts zo in productie te nemen. In sommige gevallen werden dergelijke auto’s nog een groot succes ook. De Clio V6 was dat niet direct. De combinatie van een dikke V6 op de achterbank en en achterwielaandrijving is een vreemde, alhoewel Renault dat al eens eerder had gedaan met de Renault 5 Turbo. De Clio V6 werd ontwikkeld door TWR en gebouwd door Valmet. Altijd goed voor een leuk verhaal.

Hoe rijdt de Renault Clio V6?

Dit is precies waarom je de Clio V6 wel moet overwegen. Kijk, met bijna elke auto ga je alsnog over een paar jaar tegen je limiet aanlopen. Dan is het tijd voor de volgende stap. Dat dus is de reden dat Manthey Racing en Radical bestaan. Met de Clio V6 zal dat niet zo snel het geval zijn. Dat is namelijk een auto waarbij je echt moet kunnen rijden en zelfs dan is het buitengewoon lastig. De auto vereist namelijk de opperste concentratie om alles in goede banen te leiden.

Op een circuit is een Clio 182 sneller dan deze V6, maar dat is dus niet relevant, het gaat om de fun die je hebt met deze Renault. Die is namelijk enorm. Ht is en echte exoot die rijdt als een exoot en je kan bijten als een exoot. Alleen ziet de hele wereld dat je met een Clio aan het stoeien bent. Deze auto is dus het tegenovergestelde van de Lamborghini Urus.

Kosten Renault Clio V6

Verbruik: 1 op 8,2

Brandstofkosten: € 88

Gewicht: 1.335 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 60

Verzekering: € 70

Kosten per maand: € 218

Onderhoudsprognose

Hierbij moet je even informeren bij de Clio V6 clubs en fora. De motorplaatsing is exotisch, de motor an sich is dat namelijk niet. Veel onderdelen zijn gewoon Clio II en bepaalde dingen zijn typisch voor een Clio V6. Dus het kan altijd tegenvallen. Sowieso, een grotendeels met de hand gebouwde Fransoos uit 2001 is niet het meest betrouwbare recept. Echter, als je de rijbeleving in het achterhoofd houdt, stellen die onderhoudskosten niet zoveel voor.

Afschrijvingsprognose

Hier ga je al je geld terugwinnen. De Renault Clio V6 schrijft namelijk niet meer af. Het is ook nooit echt een auto geweest die afschreef. De laatste tijd worden ze behoorlijk prijzig, dus een Phase II kun je echt uit je hoofd zetten. Sterker nog, de minst mooie die we in Frankrijk konden vinden was al iets over budget. Maar als je ‘m niet crasht, dan verliest ‘ie geen waarde.

