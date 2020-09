Nederlandse ABT RS6-R nóg specialer - Autoblog.nl

Deze Nederlandse ABT RS6-R doet er nog gerust een paar schepjes bovenop.

Deze Nederlandse ABT RS6-R is opvallender en dikker dan ooit. Zo’n 18 jaar geleden was er een tijd dat de Audi RS6 een auto was voor de ‘incrowd’. De auto viel niet direct heel erg op, maar had ongelooflijk veel power dankzij een Cosworth getunede V8. Het was incognito genieten.

Competition en Plus-modellen

Per generatie werd de Audi RS6 meer en meer uitgesproken. Op dit moment zijn we aanbeland bij een bijna cartoonesk vormgegeven auto en wat denk je: de über-station van Audi is populairder dan ooit! Op dit moment is er maar één uitvoering: de RS6 Avant. Er zullen ongetwijfeld ‘Competition’ en/of ‘Plus’-modellen volgen. Je kan ook doen wat de eigenaar van deze Nederlandse ABT RS6-R (die je op de afbeeldingen ziet) heeft gedaan.

ABT

Wil je een RS6 met die net even wat dikker is, kun je bij ABT terecht. De tuner uit Allgau is namelijk verantwoordelijk voor de ABT RS6-R. Bij ABT zitten een paar briljante marketeers, want in plaats van losse onderdelen, hebben ze er een kit van gemaakt. De prijs: bijna 80 mille. Bovenop de prijs van een Audi RS6 (181.423,91 euro)

Hardware

De hardware die je krijgt is voornamelijk cosmetisch en dat is bij deze Nederlandse ABT RS6-R niet anders. Met name heel veel carbon onderdelen aan de buitenkant: spoilers, splittes, spiegelkappen, splitter en skirts zijn van koolstofvezel. Ook in het interieur zien we veel carbon voorbij komen. De RS6-R heeft 740 pk en kan in 3,2 tellen naar de 100 km/u snellen.

Dat komt voornamelijk door de reserves van het blok, want de paarden worden verkregen door een sportuitlaat en chiptuning. De hardware upgrades zijn een ABT-schroefset, anti-rollbars en wielen. De 22″ velgen zijn ‘flowformed’, een proces dat tussen gieten (voorzijde) en smeden (de rest) in zit.

Nederlandse ABT RS6-R

Dit specifieke exemplaar is één van de zes Nederlandse exemplaren van de ABT RS6-R. Omdat de de eigenaar de dikste en meest bijzondere ABT RS6-R wilde hebben, is deze nog eens aangepast. Kijk, met 125 exemplaren van de ABT RS6-R ben je niet meer uniek. Daarom is deze auto door Custom Dreams onder handen genomen.

Rood carbon op Nederlandse ABT RS6-R

Al het carbon is namelijk uitgevoerd in de kleur ‘Candy Red’. Zowel het koolstofvezel in het interieur als exterieur hebben een rode gloed. Het is smaakafhankelijk, maar het is zeer vakkundig gedaan en het is uniek bovendien. Niet alleen het carbon werd aangepast, ook de remklauwen en de randen op de velg zijn uitgevoerd in Candy Red. Fotograaf Mick Kok (check hier zijn GTI en andere gave foto’s van zijn hand) mocht de auto op de gevoelige plaat vastleggen.

Bijzondere Nederlandse ABT RS6-R

Deze Nederlandse ABT RS6-R toont vooral aan dat er enorm veel behoefte is aan bijzondere, exclusieve en extremere RS6’en. De kans dat Audi Sport (die de RS6 bouwt) en de vele tuners het hierbij laten, lijkt ons bijzonder klein. Mochten ze inspriatie op willen doen: dat rode carbon heeft wel wat…