Hennessey Mammoth 6x6 is fiscaal interessant - Autoblog.nl

Met deze Hennessey Mammoth 6×6 kun je fiscaal vriendelijk door het leven.

Deze Hennessey Mammoth 6×6 bewijst een min of meer dat we in het automobiele ‘Krijt’-tijdperk zitten. Voor de Jurassic Park-kijkers onder ons: dat was de laatste periode (65 miljoen jaar geleden) dat de meest krankzinnige dinosauriers leefden. Niet lang daarna was het allemaal over en uit voor die beestjes.

Qua auto’s zien we een zelfde beweging. We weten dat er elektrische auto’s aankomen. Dat is niet eng, sommigen zijn namelijk heel erg goed. Maar tegelijkertijd zien we de meest bizarre creaties voorbij komen. Een BMW 7 Serie met een 6.6 liter motor? Een Mercedes AMG met 740 pk. Een Dodge Challenger met meer dan 800 pk? Deze Hennessey Mammoth 6×6 is wat dat betreft een van de uiterste. Een ware Titanosaurus. Tot zover onze paleontologische referenties op Autoblog.

Hennessey Mammoth 6×6

We gaan het hebben over de Hennessey Mammoth 6×6. Het is namelijk een bijzonder apparaat. De auto begon zijn leven als RAM 1500 TRX pick-up. Daar heeft Hennessey vervolgens een 6×6-variant van gemaakt. Het is niet een goedkoop in elkaar geflanst ideetje met een extra as, nee, de auto heeft daadwerkelijk zeswielaandrijving. Dat is lang niet bij veel van dit soort projecten het geval.

Vervolgens hebben de Texanen de auto enorm verhoogd middels een off-road wielophanging. Tevens zijn er wat accessoires als een bullbar aangebracht en diverse stickers. Het klinkt raar, maar het is wetenschappelijk bewezen dat stickers daadwerkelijk een auto (iets) sneller maken, lees alles erover in onze Techniek-special over stickers.

Hellaphant-V8

Voor de Hennessey Mammoth 6×6 heeft John Hennessey het zekere voor het onzekere genomen en de motor even flink onder handen genomen. De ‘Hellcat’-V8 werd vervangen door de ‘Hellaphant’-V8. In principe dezelfde motor, maar dan met 7 liter slagvolume en een hoop andere hardware. Het maximum vermogen bedraagt meer dan 1.200 pk.

Prijs Hennessey Mammoth 6×6

Dan de prijs van al dit moois. De Hennessey Mammoth 6×6 kost namelijk 500.000 dollar, vóór belastingen. Daarvoor krijg je wel een compleet nieuw bekleed interieur, nieuwe bumpers en extra veel en extra krachtige LED-lampen. In Nederland is deze auto fiscaal best vriendelijk, want je kan ‘m als bedrijfswagen op je eigen zaak zetten. Dat scheelt je toch weer wat BPM en BTW. Wees er snel bij, want er worden slechts 3 exemplaren gebouwd. Dat 47 stuks minder dan van de Spyker Preliator gebouwd zouden worden, maar 2 stuks meer dan dat er van de Preliator gebouwd zijn.