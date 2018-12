Tesla Model X breekt doormidden na forse crash

Blijf altijd voorzichtig: ook de beresterke Model X is niet onverwoestbaar.

Handig om meteen te vermelden: er is nog niemand overleden aan deze heftige crash. Maar de drie tieners die na een enorme crash in Rindge in de VS zijn afgevoerd met ‘levensbedreigende verwondingen’, zitten er niet ver vanaf. Een zeventienjarige jongen bestuurde de Tesla Model X en zat in de auto samen met een andere zeventienjarige en een negentienjarige. De auto raakte van de weg en door impact met een boom brak de Model X doormidden.



Image-credit: WBZ | CBS Boston op Twitter.

De lokale politie trekt nog geen conclusies over de oorzaak, maar volgens hen is de kans groot dat te hoge snelheid ervoor zorgde dat de bestuurder de auto niet meer onder controle had. Het is niet duidelijk welke Model X het was, maar elke versie van de elektrische SUV trekt verrassend snel op. Nou willen we niet alle jongeren over één kam scheren, maar een beetje extra verantwoordelijkheid is op dat soort momenten altijd op zijn plaats.

Nadat de auto in duizend stukjes in de berm belandde, hielden de accu’s het ook niet meer vol. Daarom eindigde de crash ook nog met een flinke brand. Na het redden wat er te redden valt is er weinig meer over van de Model X. Het is een wonder dat de jongens er levend uit zijn gekomen, maar totdat ze buiten levensgevaar zijn is het moeilijk om daar verdere conclusies uit te trekken. Nadat de Tesla is geborgen, is de berm ook nog uitgemest om de batterijen te verzamelen. Door de breuk zijn er een hoop ontsnapt en die moeten daar natuurlijk niet blijven liggen. Dat zag er ongeveer zo uit:



Image-credit: Katherine Underwood via Twitter.

De Tesla Model X is in principe een zeer veilige en sterke auto, dus die hoge snelheid kun je eigenlijk wel zeker van zijn. We hopen dat dit niet wederom een ongeluk is met meerdere overleden tieners, zoals in de VS al eerder is gebeurd.