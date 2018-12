De 12 best gelezen artikelen van 2018 op Groen7.nl

Deze 'groene' artikelen werden het meest gelezen.

We noemen onze duurzame zustersite ook wel eens Tesla7, maar ook hier op Autoblog kan het nieuws over Tesla jullie goed bekoren. En terecht, want het gebeurt immers niet vaak dat er een nieuwe autofabrikant opstaat en ook nog eens succesvol is qua verkoopaantallen. Maar goed, hieronder hebben we de best gelezen artikelen op een rijtje gezet. Net zoals vorig jaar. Klik:

1. Prijzen Tesla Model 3 verlaagd

2. VW e-Golf wordt van de markt gehaald

3. Dit is het aanbod van elektrische bestelwagens

4. Nissan Leaf E-Plus heeft groter accupakket, komt in 2019

5. Moet dit de nieuwe Tesla Model S worden?

6. Over het echte rijbereik en de laadsnelheid van de Jaguar I-PACE

7. Dit zijn de prijzen en specificaties van de Audi e-tron

8. Vanafprijs Audi e-tron is bekendgemaakt

9. Tesla Model X vs Hyundai Kona; welke komt het meest ver?

10. Dit is de goedkoopste VW e-Up van Autotrack

11. Dit is het actuele aanbod van betaalbare elektrische auto’s

12. DAF heeft volledig elektrische vrachtwagen

Image credit: de Model 3 @ de nieuwe Tesla store in Eindhoven.