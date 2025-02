FIA baas maakt LL Cool Jesque comeback Olav Mol noodzakelijk

FIA baas Mohammed Ben Sulayem ontpopt zich steeds meer als een vervelende dictator. Hij maakt nu de comeback van Olav Mol bijna een verplicht nummer.

Mohammed Ben Sulayem leek een hippe Arabier toen Jeremy Clarkson hem in de jaren ’90 een bezoekje bracht. Deze Sjeik gaf zijn oliedollars uit aan dikke auto’s en rally’s rijden. Decennia later werd Ben Sulayem opeens eindbaas van de FIA. Het leek aanvankelijk allemaal prima te gaan. Hoewel het verbieden van piercings en dergelijke al enigszins te denken gaf.

Ben Sulayem heeft zich vervolgens niet populair gemaakt in de sport. Hij heeft zich vooral laten gelden als een schriel machtsbelust mannetje dat graag aan micromanagement doet. Nu zijn die er wel meer in de F1, vooral vroeger. Maar de houdbaarheidsdatum van Ben Sulayem lijkt inmiddels een beetje twee jaar geleden te zijn. Steeds vaker komt de beste man met vervelend gedrag op de proppen, waarmee hij vooral de coureurs lijkt te willen ontdoen van enige eigenheid en emotie. Machine men with machine minds and machine hearts…Geef een mens macht en het ware karakter komt eruit.

Vorig jaar moest Max in bijzijn van Ben Sulayem (uiteraard, voor de foto) met wat kinderen in Rwanda rondscheuren, als straf voor het zeggen van ‘fuck’, of een vervoeging daarvan. Maar Ben Sulayem is nog niet klaar met de censuur. Dit jaar komen er hardere straffen voor coureurs die schelden, tot puntenaftrek aan toe.

Mocht dat nog niet voldoende zijn, overweegt Ben Sulayem zelfs de boordradio’s volledig uit te schakelen. Tegenover Soymotor zegt Mohammed desgevraagd:

Misschien. Er zijn een boel dingen waar we aan werken met de promotors. Uiteindelijk zijn wij nog steeds de eigenaren van het kampioenschap.

Het laatste zinnetje is vooral waar het hem om draait. Blegh. Maar, goed nieuws voor Olav Mol. Als er geen boordradio’s meer zijn wordt de sport zo klinisch en saai om naar te kijken, dat zijn commentaar nodig zal zijn om het een beetje op te leuken. LL Cool Jesque comeback?