Bizar: nieuwe subsidieregels leggen autoverkoop Tesla stil

Geen mega dikke korting op de aanschaf van een elektrische auto? Oké doei.

Niet alleen in Nederland, maar ook in andere delen van de wereld stimuleren overheden de aanschaf van elektrische auto’s. Onder andere door middel van subsidies. Er komt een keer een moment dat regels omtrent subsidie strenger worden. In het geval van Hong Kong ging men nog een stapje verder: de subsidiekraan werd dermate aangedraaid dat de elektrische autoverkopen bijna stil kwamen te liggen.

Uit een analyse van The Wall Street Journal blijkt dat in het eerste kwartaal van 2017 bijna 3.700 Tesla’s werden geregistreerd in de speciale administratieve regio. In de maand maart ging het om 2.939 Model S’en en Model X’en. Per 1 april ging de regel in en werd de subsidie bijgesteld.

Voorheen kregen EV’s een belastingvrijstelling, maar nu krijgt men maximaal 97.500 Hong Kong Dollar voordeel. Dat is omgerekend bijna 11.000 euro. De voordeligste Tesla Model S (aankoopadvies) is nu omgerekend bijna 49.000 euro duurder door de nieuwe maatregel.

Tesla verkocht vervolgens in de maand april 0 auto’s. In mei? 0 auto’s. Niet alleen Tesla, maar ook andere automerken voelen de maatregel. In de maanden april en mei werden slechts vijf elektrische auto’s geregistreerd, aldus de analyse. De Amerikaanse autofabrikant had in de zomer van 2016 ongeveer 80 procent van het marktaandeel in handen. De nieuwe subsidieregels gaan -helaas voor Tesla- impact hebben op dit mooie cijfer.