Max Verstappen voelt zich geen favoriet in Brazilië

Mad Max probeert zichzelf in de rol van de underdog te plaatsen.

Het was een logische vraag aan Max Verstappen, volgend op zijn winst in Maleisië, een keurige tweede plek in Japan, de gestolen podiumplek in de Verenigde Staten en de totale dominantie in Mexico: ben je de favoriet in Brazilië? Zeker na zijn briljante race vorig jaar was dat helemaal geen vreemde vraag. Maar Max probeert de verwachtingen te temperen.

Volgens Max was de Red Bull auto de afgelopen vier races de snelste, maar kan Mercedes na het behalen van de titel meer risico’s nemen met de afstelling van de auto. Bovendien kan Lil’Lewis weer meer risico nemen nu de titels definitief in de vitrinekast prijken. En Lewis weet dat Max the man to beat is. Potentieel gaat die meer risico nemen nu Sebastian Vettel officieel overwonnen is. Max zegt er het volgende over:

“Het is natuurlijk prima om weer terug te zijn hier in Brazilië, maar eerlijk gezegd ben ik niet meer bezig geweest met de race van vorig jaar. Het is nu 2017, dat was 2016 […] Ik beschouw mezelf niet als favoriet, je moet altijd weer opnieuw beginnen. Maar ik voel me nog heel fris en ben hongerig. Absoluut.”

Kan wel zijn Max, wij hebben alle vertrouwen dat je het weer voor elkaar kunt boksen. Tenzij de FIA moeilijk gaat doen over je achterwielophanging natuurlijk.