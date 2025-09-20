Nederlandse automobilist, kijk de komende tijd goed naar de vrachtwagensector!

De truckers zijn de toekomstige autorijders.

Ook in Den Haag hebben ze het maar lastig met die koppige automobilisten die vasthouden aan hun oude CO2-tuffer op dinosap. Het liefst zou de overheid net zo’n harde maatregelen nemen jegens de autorijders als ze doen in de vrachtwagensector. Dat maakt de truckersbranche zo interessant voor Nederlanders.

De komende jaren gaat de vrachtwagenhoek een mogelijk toekomstbeeld voor automobilisten schetsen. Waar het rekeningrijden voor auto’s nog altijd ter discussie staat, is er al een datum waarop truckers tol gaan betalen in Nederland.

Vanaf juli 2026 is het zover. Om transportbedrijven voor te bereiden op de heffing wordt er in september 2025 een brief rondgestuurd naar bedrijven die te maken krijgen met de belasting. De tol gaat voor alle trucks gelden, ook die uit het buitenland. Zij gaan per gereden kilometer betalen aan de staat. Daar staat tegenover dat de MRB en het Eurovignet verdwijnen.

Toltarieven Nederland

Het doel van de kilometerheffing is niet om het systeem uit te testen voor auto’s, maar om verduurzaming te stimuleren. Daarvoor moeten we naar de tarieven kijken. Elektrische vrachtwagens betalen straks 3,5 eurocent (€ 0,035) per gereden kilometer. Truckers in een dieselvrachtwagen daarentegen betalen maar liefst 16,7 eurocent (€ 0,167) per gereden kilometer. Bijna vijf keer zoveel dus! Moet je voorstellen: straks is er rekeningrijden voor auto’s waarbij benzine- en dieselauto’s vijf keer zoveel belasting betalen als een EV.

Je kunt ook de tol weigeren, maar niet zonder gevolgen. Er komen boetes, maar hoe hoog die zijn, weten we nog niet. Volgens het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat zullen de boetebedragen overeenkomen met onze buurlanden. In België betaal je € 100 voor het niet betalen. Afhankelijk van de manier waarop je de heffing bent ontlopen komt er een extra bedrag bovenop van € 500, € 800 of € 1.000.

EV-subsidie

Om transportbedrijven tegemoet te komen, investeert de overheid in subsidies. Vrachtwagenbezitters kunnen een financiële bijdrage krijgen bij de aankoop van een elektrische vrachtwagen, bij de aanleg van een eigen laadstation en bij andere innovaties die het milieu ten goede komen, zoals minder kilometers rijden. Zo kan een bedrijf maximaal € 115.200 krijgen voor de aankoop van een elektrische truck. Bouwt het bedrijf een openbaar laadplein? Dan maakt de overheid maximaal € 43.000 over. Vervolgens komen anderen bij jou betaald opladen. Dat geld gaat dus ook naar het transportbedrijf.

Tot en met 2030 verwacht de overheid zo’n 2 miljard euro aan belasting te innen. Let op: ook waterstofvrachtwagens vallen onder de duurzame trucks waarvoor subsidies worden uitgedeeld.

Dieselaccijns

Het was het heetste onderwerp voor autoliefhebbend Nederland in de miljoenennota van 2026: de accijnskorting. Net als de afgelopen jaren helpt de rijksoverheid een handje om de benzineprijzen wat lager te houden. En er is niet alleen korting op benzine. Ook de diesel die in de vrachtwagens gaat, wordt wat goedkoper gemaakt.

De overheid geeft komend jaar nog 11,1 eurocent (€ 0,111) korting per liter diesel. Net als voor benzine is de verlenging van de dieselkorting geldig tot 2027. Zoals het er nu naar uit ziet, verdwijnt die korting op 1 januari van dat jaar. Hiermee krijgen transportbedrijven nog een reden om over te stappen naar (waterstof)elektrische trucks.

Zie je wat ik bedoel met de uitspraak ”de truckers zijn de toekomstige autorijders”? Alle zaken die ik net benoem, kunnen in de nabije toekomst ook de werkelijkheid worden voor automobilisten. We gaan de komende jaren zien hoe dat verder verloopt. Eerst maar eens zien hoe de trucksector het ervanaf brengt.

Via De Telegraaf