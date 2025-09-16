Miljoenennota 2026: dit verandert er voor de Nederlandse automobilist

Zo zien de plannen er voor volgend jaar uit.

Het is weer de derde dinsdag van september, oftewel: Prinsjesdag! Super leuk, al die hoedjes en zwaaiende Oranjes, maar waar wij wat meer in geïnteresseerd zijn, is de miljoenennota voor 2026. En dan met name de plannen die invloed hebben op de Nederlandse automobilist.

Traditiegetrouw lekten verschillende besluiten in aanloop naar vandaag uit, maar nu kunnen we met zekerheid zeggen welke ideeën er wel en niet doorgaan. Neem echter de miljoenennota van 2026 met een korreltje zout aangezien er verkiezingen aan komen. De begrotingen zullen door het nieuwe kabinet per ministerie worden behandeld.

In de troontrede stipt Koning Willem-Alexander ook even kort de vervoerssector aan. Hij benoemt dat er aan alle kanten aan het ruimtelijk beleid wordt getrokken. ”Denk aan woningbouw, natuur en het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Denk ook aan defensie, de energietransitie, verkeer en vervoer, en toekomstbestendige landbouw”, zegt de koning. In de Nota Ruimte kunnen we hier meer over vinden. Laten we daar eens induiken.

Accijnskorting benzine, diesel en LPG

Dit is dus een voorbeeld van een besluit dat al uitgelekt was. Maar het is wel de meest ingrijpende keuze van het kabinet voor de automobilist. Per 1 januari 2026 blijven automobilisten profiteren van 17,3 cent korting per liter benzine, 11,1 cent per liter diesel en 4,1 cent op LPG. Het gaat om een totale raming van 1,6 miljard euro. De korting blijft tijdelijk en duurt weer één jaar.

Korting op wegenbelasting van EV

Nog een die we zagen aankomen. De mrb-korting op elektrische auto’s gaat flink omlaag, maar niet zover als eerder gedacht. In 2025 krijg je 75 procent korting. Vanaf 2026 zou dat 25 procent korting worden. Het kabinet heeft besloten om 5 procent meer korting te geven. De 30 procent staatshulp op mrb blijft tot 2028. Hierna krijg je nog een jaartje 25 procent korting voordat het voordeeltje op de wegenbelasting in 2030 verdwijnt.

Gelijke bijtelling elektrische leaseauto’s

Uit de miljoenennota blijkt ook dat het huidige voordeel voor zakelijk elektrisch rijden in 2026 stopt. Lease-EV’s van de zaak hebben nu nog een bijtellingstarief van 17 procent over de eerste €30.000. Vanaf 1 januari is het hele voordeel weg en ga je, net als bij leaseauto’s met een verbrandingsmotor, 22 procent bijtelling betalen over de catalogusprijs. Dit gaat de afschrijving van lease-EV’s geen windeieren leggen.

Toch geen rode diesel

Ken je rode diesel nog? Het spul is gewone diesel, maar dan met een kleurstof die een rode kleur aan de binnenkant van je brandstoftank achterlaat. Hierdoor kon de politie zien of je gewone of rode diesel had getankt. Het prettige aan rode diesel was dat er geen of minder accijns op zaten.

Het nadeel: niet iedereen mocht rode diesel tanken. De peut was bedoeld voor mensen die hun huis warm hielden met rode diesel en voor landbouwvoertuigen en andere machines voor op het land. Om die laatste reden hoef je niet te gokken welke partij voor een terugkeer van de rode diesel streed.

Het idee was om rode diesel weer in te voeren, maar dat plan gaat niet door. Het schrappen hangt vast aan de accijnskorting die we eerder behandelden.

Waterstof in mobiliteit

De Nederlandse overheid ziet ook wel wat in de rol van waterstof in mobiliteit. Er werden al subsidies gegeven aan bedrijven die groene waterstof wilden ontwikkelen. Zulke financiële steuntjes in de rug blijven, maar er schuift wel wat geld door naar later. Van de subsidieregeling ‘Waterstof in Mobiliteit’ voor 2027 tot en met 2029 gaat er 37 miljoen euro naar 2030.

Groot onderhoud aan wegennetwerk

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt 5,6 miljard euro vrij voor het onderhoud en vernieuwing van de Nederlandse infrastructuur. Minister Tieman zegt hierover: “We staan de komende jaren voor de grootste onderhoudsopgave ooit. Komend jaar investeren we weer fors in het onderhoud van onze infrastructuur, maar er zijn scherpe keuzes nodig. Er is niet genoeg geld om de komende jaren alles te kunnen doen wat nodig is. Om Nederland ook in de toekomst bereikbaar te houden zijn veel mankracht én extra investeringen nodig.”

Aanpak om rijkswegen veiliger te maken

Elk ongeluk is er eentje teveel, maar de overheid ziet ook dat er relatief veel ongevallen gebeuren op N-wegen. Dit moet stoppen. Daarom is er een specifiek programma opgezet: de Rijks-N-wegen. De overheid stopt 345 miljoen euro in het project om de rijkswegen veiliger te maken. Hoe dan? Nou, er werd al 115 miljoen beschikbaar gesteld om de N36 tussen Almelo en Ommen te voorzien van een rijbaanscheiding op de gevaarlijkste stukken.

SEPP terug in 2027?

Ook kijkt het kabinet alvast vooruit naar 2027. Dit jaar kwam de subsidie op elektrische auto’s (SEPP) ten einde, maar het zakcentje voor het kopen van een EV kan terugkomen. Of om de woorden uit de miljoenennota over te nemen: ”Door kasschuiven van met name subsidiemiddelen op het artikelonderdeel slimme en duurzame mobiliteit van 2025 naar latere jaren ontstaat in 2027 een piek in de hoeveelheid beschikbare budgetten.” Klinkt veelbelovend voor de SEPP.

Foto: Ferrari 812 Competizione gespot door @nlhighwayspots